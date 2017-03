Cưỡng chế đưa dân vào chợ nông thôn mới

Liên tiếp trong những ngày qua, người dân ở xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa (Phú Yên) bức xúc trước việc UBND xã này tổ chức nhiều đoàn cưỡng chế người mua bán ở khu vực chợ cũ tập trung vào chợ Hòa Thành vừa khánh thành ngày 22-10. Chợ này được xây dựng với kinh phí 2,1 tỉ đồng, là một trong những tiêu chí cuối cùng để Hòa Thành - xã điểm của huyện Đông Hòa - hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Theo ông Nguyễn Trãi - Chủ tịch UBND xã Hòa Thành, vì để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nên chủ trương của xã là kiên quyết dồn hết vào đầu mối chợ Hòa Thành mới để sắp xếp trật tự, ổn định. Về phản ứng của người dân, ông Trãi cho rằng là do nhiều hộ không muốn thay đổi thói quen buôn bán cạnh khu vực chợ Vùng Trung cũ, trong khi đó việc này ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường liên thôn. Do đó, xã buộc phải tổ chức cưỡng chế.

Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi nhiều người dân cho hay sau khi khánh thành chợ mới Hòa Thành, chính quyền địa phương đã giải tỏa chợ Vùng Trung - vốn là nơi mua bán hàng chục năm nay - để dồn tất cả vào chợ mới (chứ không phải chỉ người buôn bán ở khu vực phía ngoài chợ). Không đồng tình, cả trăm người dân thôn Phước Bình Bắc đồng ký tên vào đơn tập thể, gửi UBND tỉnh Phú Yên, UBND huyện Đông Hòa, UBND xã Hòa Thành kiến nghị giữ lại chợ Vùng Trung.

Người dân cho rằng lâu nay chợ Vùng Trung đã tạo điều kiện thuận lợi trong sinh hoạt hằng ngày cho hàng trăm hộ dân, nhất là người già yếu, những gia đình neo đơn. Ngoài ra, chợ này cũng đã góp phần cải thiện đời sống cho dân địa phương khi họ được thuận tiện bán gia cầm, rau quả do gia đình tự nuôi trồng. Trong khi đó, chợ mới Hòa Thành lại xa, bất tiện về đi lại, rất nhiều gia đình không đủ điều kiện để thuê sạp. Người dân cũng cho rằng các xã bên đều cho tồn tại các chợ cũ, mới với nhau và đều hoạt động tốt, sao chính quyền xã phải ép dân vào hết chợ mới?

Trong khi đó, theo ghi nhận của PV, tuy chợ Hòa Thành mới được xây dựng khá khang trang nhưng ít người đến mua bán, hàng trăm lô sạp còn để trống, nhiều khu vực chưa được sử dụng. “Lô sạp được bố trí trật tự hơn, sạch sẽ hơn nhưng hằng ngày hàng hóa bán ế lắm vì rất ít người đến mua. Người dân ở đây vẫn còn quen mua bán ở chợ Vùng Trung vì đi lại gần, chở hàng hóa thuận tiện hơn” - bà Cao Thị Mận, tiểu thương chợ mới, cho hay.

TẤN LỘC