Đà Nẵng: Giá căn hộ chỉ từ 23 triệu đồng/m2

Theo đó, trong nửa đầu năm 2014, thị trường căn hộ chung cư ở đây có tín hiệu tốt, với tỉ lệ hấp thụ 9%, tăng 4 điểm % so với năm ngoái. Điều này là do các dự án được chào bán với giá hợp lý từ 23,1 triệu đến 27,3 triệu đồng/m2. Giá căn hộ trung bình khoảng 26,1 triệu đồng/m2. Từ năm 2013 đến nay, có khá nhiều giao dịch đến từ người nước ngoài và những nhà đầu tư mua nhà để cho thuê.

Dự báo, từ nửa cuối năm 2014 trở đi, 12 dự án biệt thự với 1.300 căn và 12 dự án chung cư với 13.400 căn hộ sẽ gia nhập thị trường Đà Nẵng. Sơn Trà và Hải Châu là hai quận có nguồn cung tương lai biệt thự và căn hộ lớn nhất.

Về thị trường văn phòng cho thuê, trong nửa đầu năm 2014, tổng cung văn phòng Đà Nẵng đến từ 20 tòa nhà. Quận Hải Châu tiếp tục là nguồn cung chính, chiếm 81% thị phần, số còn lại đến từ 3 dự án tại quận Thanh Khê.

Công suất thuê toàn thị trường giảm -1 điểm % so với năm 2013 xuống 86%, trong khi đó giá thuê trung bình giảm -4% xuống 218.000đồng/m²/tháng. Giá thuê văn phòng trung bình cả ba hạng đều giảm. Giá thuê hạng A đạt 358.000đồng/m²/tháng, giảm -6% so với năm ngoái. Hạng B giảm -5% xuống 243.000 đồng/m²/tháng, trong khi hạng C giảm nhẹ -2% so với 2013 xuống 162.000 đồng/m²/tháng.

Ngoài ra, theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, trong 6 tháng đầu năm 2014, số khách quốc tế đến Đà Nẵng tăng trên 15%, khách trong nước tăng gần 16%. Một số đường bay mới từ Đà Nẵng đến Nhật Bản, Malaysia và Cần Thơ được dự kiến sẽ hoạt động trong nửa cuối năm 2014 có thể làm tăng nhu cầu du lịch đến Đà Nẵng từ các khu vực này.

Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Đà Nẵng đứng đầu cả nước về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và là một trong những điểm đầu tư hấp dẫn nhất Việt Nam trong năm 2013.