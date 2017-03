Đà Nẵng: Một nghi can chết trong nhà tạm giữ

Trước đó, anh Bình chết trong nhà tạm giữ Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) trong tư thế treo cổ.

Theo hồ sơ công an, tháng 9-2013, một người dân ở Hòa Vang mất xe và đã nhờ một người “điều tra” giúp. Bình tham gia vào nhóm “điều tra” này. Sau đó, nhóm của Bình đã bắt giữ hai “nghi can” đánh đập nhưng chẳng ra manh mối chiếc xe bị mất. Việc “điều tra” của nhóm thanh niên này đến tai công an nên nhóm của Bình bị Công huyện Hòa Vang khởi tố về tội bắt giữ người trái pháp luật, riêng Bình bỏ trốn.

Ngày 8-4, Công an TP Đà Nẵng đến nhà của Bình ở xã Đại Hiệp khuyên người nhà đưa Bình ra đầu thú. Ngày 10-4, gia đình đã đưa Bình đến Công an huyện Hòa Vang đầu thú.

Giấy chứng nhận cho mai táng của cơ quan CSĐT đưa cho người nhà của anh Bình.

Theo Công an TP Đà Nẵng, Bình được giam ở một buồng riêng. Khoảng 14 giờ 45 ngày 14-4, cán bộ tạm giữ cho Bình ra khu vực tắm nắng. Đến 16 giờ cùng ngày, cán bộ kêu Bình ra nhận cơm nhưng không thấy trả lời. Lúc mở cửa thì phát hiện Bình đã chết trong tư thế treo cổ bằng chiếc màn.

Theo ông Đỗ Văn Sáu, bác ruột của Bình, chiều tối 14-4, ông được Công an huyện Hòa Vang mời ra trụ sở và thông báo anh Bình đã thắt cổ chết trong nhà tạm giữ của Công an huyện Hòa Vang. Sau đó, ông Sáu được dẫn đến hiện trường (phòng tạm giữ) để chứng kiến việc di chuyển thi thể nạn nhân về Trung tâm Pháp y TP Đà Nẵng để tiến hành khám nghiệm. “Kiểm tra thi thể cháu, phát hiện trên đầu ngón tay có vết máu tụ, vùng đùi và lưng có nhiều vết bầm tím. Các bác sĩ pháp y đã phẫu thuật, lấy các mẫu xét nghiệm. Hiện chúng tôi vẫn chưa nhận được kết luận của cơ quan pháp y về nguyên nhân cái chết của Bình” - ông Sáu nói.

Sáng 15-4, Công an huyện Hòa Vang trao cho gia đình anh Bình 35 triệu đồng để lo mai táng “và họ nói đây là số tiền giúp đỡ theo tình người chứ không phải đền bù” - ông Sáu nói.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM về cái chết của anh Bình, Thượng tá Trần Phước Hương, Chánh Văn phòng Công an TP Đà Nẵng, cho biết: Hội đồng Giám định pháp y đã xác định Bình chết do treo cổ. Kiểm tra đầu, xương khớp không có điều gì bất thường. Các vết bầm tím trên cơ thể nghi can là do hoen ố tử thi chứ không phải tổn thương do đánh đập và không có chuyện Công an huyện Hòa Vang bức cung, nhục hình vì anh Bình đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội…

Trong giấy chứng nhận cho mai táng lập vào lúc 23 giờ ngày 14-4, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng ghi rõ là nghi can “chết chưa rõ nguyên nhân”.

