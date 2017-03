Đà Nẵng nhân rộng mô hình cảnh sát khu vực sử dụng xe đạp

(PL)- Ngày 28-3, tại buổi làm việc với đoàn lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho hay hiện đã có 39/45 cơ quan công an phường trên toàn TP triển khai việc trang bị xe đạp trong khi thi hành nhiệm vụ.