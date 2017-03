Đã nghe đã thấy: Quyền được yên tâm

Ông cũng yêu cầu Bộ Công an rà soát và chấn chỉnh công tác tiếp nhận, xử lý tin báo tội phạm trên toàn quốc.

Chỉ một ngày sau khi có chỉ đạo trên, báo chí lại phát hiện một vụ tắc trách của Công an phường 9, quận 3: Một học sinh Trường Tiểu học Kỳ Đồng nghi bị bắt cóc, đã trốn thoát về, gia đình và nhà trường đã trình báo nhưng cán bộ công an phường… xếp luôn hồ sơ mà không báo lên Công an quận 3 như quy trình.

Ở đây rõ ràng tư duy công vụ của cán bộ tiếp nhận vụ việc có vấn đề. Anh ta chỉ thấy em học sinh trở về là xem như mình xong việc. Trong khi đó việc điều tra tìm hiểu kẻ nghi bắt cóc là ai, động cơ gì, phương thức thực hiện ra sao… đã bị bỏ qua. Đây là tư duy co thủ, thiếu trách nhiệm bởi sau khi thực hiện bắt cóc không thành em học sinh Trường Kỳ Đồng, thủ phạm có thể ra tay với nạn nhân khác.

Tiếp xúc với báo chí, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP, cũng thẳng thắn nhìn nhận trong vụ em Lưu Vĩnh Đạt bị bắt cóc và sát hại, các phòng nghiệp vụ đã không xâu chuỗi sự kiện để truy tìm nạn nhân; Công an quận Bình Tân không báo cáo PC45 mà cho rằng chỉ ra thông báo truy tìm người mất tích là đủ. Vấn đề còn lại, theo Thiếu tướng Phan Anh Minh, thuộc về năng lực của công an quận.

Lâu nay người dân phàn nàn khá nhiều về thái độ và ứng xử của công an khi nhận được tin báo. Nhiều vụ ẩu đả công an phường được báo sớm nhưng chỉ xuống hiện trường khi kẻ gây án đã thực hiện xong hành vi và bỏ đi; nhiều vụ mất xe được trình báo công an phường chỉ ghi nhận vụ việc vào sổ rồi sau đó không hề gặp gỡ, hồi âm cho người bị hại.

Người dân tin tưởng vào công an, sự tin tưởng ấy phải được vun đắp và duy trì bởi tinh thần trách nhiệm với dân, thái độ gần gũi quan tâm dân và quyết liệt với những hành vi gây tổn hại cho sự bình yên của xã hội. Khi người dân tin người dân mới cung cấp thông tin để công an phòng, chống tội phạm một cách hiệu quả.

Không một chế độ xã hội nào có thể triệt tiêu hoàn toàn tội phạm. Nhưng một xã hội có an ninh tốt là nơi mà hành vi phạm tội được hạn chế ở mức thấp nhất về tần suất và hậu quả; là nơi phòng ngừa tốt để nó không diễn ra; và khi có hành vi phạm tội xảy ra thì việc điều tra, xử lý phải được thực hiện nhanh và triệt để nhất.

Bởi vai trò cao cả nhất, nhiệm vụ căn bản nhất của ngành công an, nói nôm na, là đảm bảo cho người dân quyền được yên tâm về sự an toàn của mình.

NHẬT HÒA