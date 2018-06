Đắk Lắk có tân Giám đốc công an

Ngày 25–6, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Tham dự lễ công bố có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành- Ủy viên Trung ương Đảng- Thứ trưởng Bộ Công an cùng nhiều lãnh đạo tỉnh.



Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho Đại tá Vũ Hồng Văn

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã điều động và bổ nhiệm Đại tá Vũ Hồng Văn (42 tuổi), phó Chính ủy Bộ tư lệnh Cảnh sát Cơ động-Bộ Công an đến làm giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk thay cho thay Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi nghỉ hưu theo quy định.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm cho Đại tá Vũ Hồng Văn. Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan đã tặng hoa chúc mừng giám đốc mới.

Trong lời phát biểu, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cho rằng ở 1 địa bàn mới có những tính chất đặc thù phức tạp, nhạy cảm như Đắk Lắk thì Giám đốc công an tỉnh cần chủ động thâm nhập sâu thực tiễn, tiếp cận nhanh với các mặt công việc. Đồng thời, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh để kịp thời làm tốt nhiệm vụ. Từ đó góp phần cho sự nghiệp phát triển KT-VH-XH ở địa phương.

Đại tá Vũ Hồng Văn, giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo. Ông bày tỏ trong thời gian tới sẽ nỗ lực kế thừa những kinh nghiệm, thành quả mà các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm cùng cán bộ chiến sĩ Công an Đắk Lắk đã dày công đạt được.