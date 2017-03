Đánh gãy mũi hàng xóm

Trách nhiệm của công an phường chưa cao Theo tôi, dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích của phía bị đơn trong vụ việc này là rất rõ. Luật quy định với loại tội này chỉ bị khởi tố khi có yêu cầu của người bị hại. Ở đây vì mải chạy chữa vết thương, không am hiểu pháp luật nên nguyên đơn không yêu cầu công an khởi tố vụ án ngay sau khi sự việc xảy ra. Tuy nhiên, nếu phía công an phường có trách nhiệm hơn thì sau khi lập hồ sơ vụ việc họ có thể chủ động hỏi han, hướng dẫn đương sự yêu cầu khởi tố vụ án. Lúc đó, chắc chắn hành vi vi phạm sẽ bị xử lý thích đáng và quyền lợi của người bị hại cũng được bảo vệ đến nơi đến chốn. Luật sư CAO MINH TRIẾT, Đoàn Luật sư tỉnh Tiền Giang