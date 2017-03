Đề nghị tạm dừng hoạt động tòa nhà The Garden sau sự cố ngất xỉu ở Big C

Theo Đại tá Trần Quang Trong, quá trình kiểm tra cho thấy một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc nhiều người bị khó thở và ngất xỉu là tầng hầm của tòa nhà không có hệ thống quạt thông gió, do đó thiếu ôxy, không khí rất ngột ngạt.

"Trước thực trạng này, để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người dân, chúng tôi đã đề nghị với thành phố tạm đình chỉ hoạt động của tòa nhà này để kiểm tra và khắc phục sự cố trên," Đại tá Trong nói.

Theo đại diện siêu thị Big C, phía siêu thị đã nhận được thông báo sơ bộ từ tòa nhà là nguyên nhân sự cố do hệ thống điều hòa bị hỏng. Trong khi đó, Big C chỉ là đơn vị thuê mặt bằng của tòa nhà này.

Theo xác định ban đầu, nguyên nhân gây ra việc nhiều người bị ngất xỉu tại siêu thị Big C The Garden là "do xăng xe máy bị hở, trong khi ở tầng hầm có quá nhiều xe bị ùn ứ dẫn đến không khí ngột ngạt và nhiễm độc"./.