Bản tin nhân sự: Điều động, bổ nhiệm cán bộ ở nhiều tỉnh, thành phía Nam

Trong tuần từ ngày 6-5 đến 11-5, nhiều cán bộ, lãnh đạo ở các bộ, ngành, địa phương đã được điều động, bổ nhiệm ở các vị trí mới.

+ Tại Văn phòng Quốc hội: Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã có quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Sỹ Hào, Phó Trưởng ban Dân tộc, Đài Tiếng nói Việt Nam giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân, Văn phòng Quốc hội.

Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Lương Minh Đức, Phó Giám đốc Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, Đài Tiếng nói Việt Nam giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Văn phòng Quốc hội.

Bổ nhiệm ông Phạm Xuân Anh, Chuyên viên chính, Vụ Pháp luật giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Quốc hội.

Tiếp nhận, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thơm, Trưởng phòng Tổng hợp và Đầu tư công, Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Bộ KH&ĐT giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Quốc hội.

+ Tại Bộ Xây dựng: Đơn vị này đã bổ nhiệm ông Chu Hồng Uy, Phó Chánh Thanh tra - giữ chức vụ Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng.

Ông Chu Hồng Uy được bổ nhiệm và giữ chức phó chánh thanh tra Bộ Xây dựng từ tháng 11-2014.

Trước đó, ông Uy từng qua các chức vụ trong Bộ Xây dựng như Trưởng phòng Thanh tra xây dựng 1, Phó Thanh tra xây dựng 2.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng có quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Vĩnh Hưng - Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia giữ chức Viện trưởng.

+ Tại Bộ Ngoại giao: Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao quyết định tiếp nhận và điều động ông Phạm Bình Đàm, nguyên Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong, Trung Quốc, kết thúc nhiệm kỳ về nước, giữ chức Vụ trưởng, Vụ Biên Phiên dịch đối ngoại.

Đồng thời, tiếp nhận và điều động ông Nguyễn Quang Trung, nguyên Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Vancouver, Canada, kết thúc nhiệm kỳ về nước, giữ chức Vụ trưởng, Chánh Văn phòng, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

+ Tại Bộ Y tế: Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã điều động, bổ nhiệm ông Lê Thanh Hải - Viện trưởng Viện Trang thiết bị và Công trình y tế giữ chức vụ Viện trưởng Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (Bộ Y tế).

+ Tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có quyết định về việc bổ nhiệm ông Bùi Hoàng Hải, Vụ trưởng Vụ Quản lý chào bán chứng khoán làm phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Ông Bùi Hoàng Hải 46 tuổi, quê Hưng Yên. Ông công tác tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước từ năm 1997. Tháng 7-2015, ông Hải được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán, rồi Vụ trưởng Vụ Quản lý chào bán chứng khoán từ tháng 11-2919 đến nay.

+ Tại Cần Thơ: Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã có quyết định về việc thống nhất cho ông Huỳnh Phú Hiệp, Phó Giám đốc Sở TN&MT, chuyển công tác đến Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

+ Tại Lâm Đồng: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã giao bà Ngô Thị Mỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Lạt, tạm thời điều hành Thành ủy Đà Lạt trong thời gian ông Đặng Trí Dũng, bí thư Thành ủy Đà Lạt, vắng mặt.

Bà Ngô Thị Mỹ Lợi, 49 tuổi, quê ở TP Đà Nẵng.

+ Tại Bình Thuận: Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Long, Chánh Thanh tra Sở GTVT Bình Thuận giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh.

Ông Nguyễn Thanh Long (45 tuổi) tốt nghiệp Đại học sư phạm kỹ thuật; cao cấp chính trị. Ông có thời gian dài công tác trong ngành giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận.

+ Tại Kiên Giang: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Khởi, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng, giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Kiên Giang.

Đồng thời, điều động, chỉ định ông Nguyễn Thum Em, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Kiên Giang, đến Huyện ủy U Minh Thượng giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện.

Tại kỳ họp 17 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện U Minh Thượng ngày 9-5, các đại biểu cũng đã thông qua tờ trình về việc giới thiệu ông Nguyễn Thum Em, Phó Bí thư Huyện ủy để bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện.

+ Tại Thừa Thiên Huế: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã quyết định bổ nhiệm ông Phan Viết Giảng, Trưởng phòng Tổng hợp, Ban Nội chính Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy (kiêm nhiệm).

+ Tại Bắc Ninh: Chủ tịch UBND tỉnh này đã có quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Song Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh đến giữ chức Giám đốc Sở NN&PTNT.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Lân, Trưởng phòng Quản lý đất đai, đo đạc và bản đồ, Sở TN&MT giữ chức Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh cũng có quyết định điều động ông Hoàng Bá Huy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Từ Sơn về Huyện ủy Yên Phong công tác. Đồng thời, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Bí thư Huyện ủy Yên Phong, nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 6-5.

+ Tại Lạng Sơn: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn quyết định điều động ông Đinh Đức Chính, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hữu Lũng, đến nhận công tác tại Văn Phòng Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn kể từ ngày 6-5.

Ông Đinh Đức Chính, 47 tuổi, thạc sỹ luật, cao cấp lý luận. Ông Chính từng đảm nhiệm các chức vụ như Chánh Văn phòng rồi Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước; Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Phó Bí thư Huyện ủy Hữu Lũng.

Tại Công an Tây Ninh: Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đã có quyết định điều động Trung tá Ca Hoài Phương, Phó trưởng Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Công an TP Tây Ninh.

Điều động Thượng tá Phạm Minh Trí - Phó trưởng Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Tham mưu.

Điều động Thượng tá Nguyễn Bảo Chi - Phó trưởng Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh.

Điều động Thượng tá Trà Hùng Cường - Phó trưởng Công an thị xã Hòa Thành, giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội;

Điều động Trung tá Lê Hồng Phú - Đội trưởng Đội Thanh tra hành chính và chuyên ngành, giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra Công an tỉnh.

Điều động Trung tá Nguyễn Khánh Ly - Trưởng Công an phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, giữ chức vụ Phó chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.

Tại Bà Rịa – Vũng Tàu: Thượng tá Nguyễn Quyền, Phó Trưởng Công an huyện Đất Đỏ được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Công an huyện này.

Thượng tá Nguyễn Quyền (48 tuổi) từng có nhiều năm công tác tại Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.