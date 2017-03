Đi tìm cái hồn phố đêm

Thanh lọc dần sẽ hiện ra quy hoạch Quy định hiện hành đặt ra quy định về điều kiện kinh doanh rượu. Quán nào muốn bán rượu thì phải đáp ứng khá nhiều điều kiện rồi mới được cấp phép. Ví dụ điều kiện về mặt bằng là để quán không thể lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh. Điều kiện về an ninh trật tự là để chủ quán có ý thức và trách nhiệm không để xảy ra đánh nhau trong khi nhậu. Điều kiện về an toàn thực phẩm là cần thiết, để hạn chế hậu quả như ngộ độc rượu hay ngộ độc từ đồ nhắm. Đặt ra vấn đề quy hoạch và điều kiện cấp phép, ắt hẳn sẽ có nhiều điểm kinh doanh phản đối nhưng phải nhìn thấy lợi ích cộng đồng, lợi ích xã hội là lớn hơn và cần được ưu tiên hơn. Cần nghiêm túc kiểm tra, xử phạt, những điểm kinh doanh rượu bia hiện hữu mà lấn chiếm vỉa hè, không đủ diện tích để kinh doanh, không đủ điều kiện an toàn thực phẩm... thì phải bị phạt và dần tiến tới rút giấy phép. Các điểm kinh doanh rượu bia khác nếu bị cư dân xung quanh phản ánh là gây ồn ào, gây ảnh hưởng xấu thì phải dẹp. Các quán nhậu muốn tồn tại thì phải có mặt bằng rộng rãi hơn, khép kín hơn để không ảnh hưởng đến khu dân cư. Trên cơ sở bộ lọc này, TP sẽ có thể đưa ra các quy hoạch hợp tình, hợp lý, bảo vệ được quyền lợi chính đáng của cộng đồng. Ở những khu phố hiện hữu đã hình thành thói quen kinh doanh về đêm như phố Phạm Ngũ Lão, Bùi Viện (quận 1)... thì cần lấy ý kiến người dân trong khu vực xem cần thiết phải sửa đổi như thế nào, dần dần xây dựng thành một phố đêm có quy chế hoạt động lành mạnh, giảm thiểu tác động tiêu cực. Một cán bộ quản lý ở Sở Công Thương TP