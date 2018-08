Điều động, bổ nhiệm nhiều tướng lĩnh Công an

Ngày 28-8, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ.

Hội nghị đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy mới của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, đồng thời thông báo các quyết định của Bộ trưởng về việc bố trí lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động theo tổ chức bộ máy mới.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn đã trao quyết định bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Trung tướng Phạm Quốc Cương giữ chức vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Đồng thời trao quyết định bổ nhiệm cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và trao thưởng cho các cá nhân, tập thể xuất sắc.

* Cùng ngày (28-8), dưới sự chủ trì Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Bộ Công an, Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị đã tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại Lễ công bố, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về bổ nhiệm những người giữ chức Phó Cục trưởng và quyết định điều động cán bộ, chiến sĩ về công tác tại Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị.

* Ngày 28-8 Công an tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ Công an về công tác tổ chức, cán bộ.

Tại Lễ công bố, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về bổ nhiệm các đồng chí giữ chức Phó Cục trưởng và quyết định điều động cán bộ, chiến sĩ về công tác tại Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị.

Trong đó, Bộ Công an quyết định điều động Đại tá Nguyễn Văn Toan, Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh về nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh;

Điều động Đại tá Phạm Văn Lương, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh về nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh.

* Liên quan đến công tác nhân sự Công an, từ 20 – 24-8, Bộ Công an vừa tổ chức công bố và trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ cao cấp.

Chiều 24-8, Cục Cảnh sát Hình sự vừa tổ chức Hội nghị Triển khai Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Cảnh sát hình sự; sơ kết công tác phòng chống tội phạm hình sự 6 tháng đầu năm 2018, chiều 24-8.

Tại hội nghị, Cục Cảnh sát Hình sự đã thông báo tóm tắt Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục; thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động các đồng chí lãnh đạo Cục, về việc bố trí các lãnh đạo phòng của Cục Cảnh sát Hình sự.

Trước đó, ngày 15-6-2016, Bộ Công an đã trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Trần Ngọc Hà, Phó Cục trưởng, Thư ký lãnh đạo Bộ Công an giữ chức Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự.

* Ngày 2108, tại Hà Nội, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về bổ nhiệm các đồng chí giữ chức vụ Phó Cục trưởng và quyết định điều động cán bộ, chiến sĩ về công tác của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Chính được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

* Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, ngày 21-8, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ Công an về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của Công an thành phố Đà Nẵng.

* Chiều 21-8 Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân đến giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Đà Nẵng được sáp nhập vào Công an thành phố Đà Nẵng và tổ chức thành Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an thành phố Đà Nẵng. Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn Công an thành phố Đà Nẵng có 7 đội chức năng trực thuộc.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Trần Đình Chung (sinh năm 1967, quê quán xã Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng), Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Đà Nẵng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng.

Đồng thời điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Ngọc Hai (sinh năm 1961, quê quán xã Điện Hồng, Điện Bàn, Quảng Nam), Phó Giám đốc Phòng cháy chữa cháy thành phố Đà Nẵng đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng.

* Trước đó, ngày 20-8, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Cao Đăng Hưng (sinh năm 1966, quê quán: Cai Lậy, Tiền Giang), Phó Cục trưởng Cục Quản trị, Tổng cục Hậu cần kỹ thuật, Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Chinhphu.vn