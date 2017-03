Điều hành doanh nghiệp thua lỗ, vẫn được thăng chức?

Mấy ngày qua, dư luận xôn xao trước thông tin ông Vũ Đình Duy, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEX), trong thời gian điều hành công ty này gây ra thua lỗ nhưng sau đó vẫn được lên chức. Hiện ông Duy là ủy viên Hội đồng thành viên (HĐTV) Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem), trực thuộc Bộ Công Thương.

Ông Duy nhận nhiệm vụ làm lãnh đạo của PVTEX từ năm 2009 đến 2014. Tuy nhiên, trong thời gian điều hành công ty, PVTEX đã lâm vào tình trạng thua lỗ lớn. Theo báo cáo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) gửi Bộ Công Thương, tính đến hết năm 2014, PVTEX lỗ lũy kế 1.472 tỉ đồng.





Ông Vũ Đình Duy, nguyên Tổng Giám đốc PVTEX. Ảnh: PVTEX - DV.VN

Mặc dù là lãnh đạo điều hành để xảy ra thua lỗ tại doanh nghiệp nhưng ông Duy lại được tiếp nhận về làm phó giám đốc Sở Công Thương TP Hải Phòng. Ngày 12-12-2014, chủ tịch UBND TP Hải Phòng khi đó (là ông Dương Anh Điền - PV) có Quyết định số 2816 về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Vũ Đình Duy giữ chức phó giám đốc Sở Công Thương TP Hải Phòng với thời hạn năm năm.

Nhưng chỉ hơn sáu tháng sau (ngày 18-6-2015), ông Vũ Đình Duy được rút lên giữ chức cục phó Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp của Bộ Công Thương (do bộ trưởng bộ này khi ấy là ông Vũ Huy Hoàng ký quyết định bổ nhiệm). Chưa đầy một năm sau, ngày 8-4-2016, ông Duy từ cục phó Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp được bổ nhiệm tiếp vào HĐTV Vinachem.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Đỗ Quang Vinh, nguyên Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (ông Vinh là người điều hành Cục trong thời điểm bổ nhiệm ông Duy) cho biết việc bổ nhiệm ông Duy về Cục thực hiện theo văn bản chỉ đạo của cấp trên.

Cùng ngày, trao đổi với chúng tôi, ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng kiêm Giám đốc Sở Công Thương, cho biết: “Việc ông Vũ Đình Duy, nguyên Tổng Giám đốc PVTEX, làm ăn thua lỗ rồi được bổ nhiệm về làm phó giám đốc Sở Công Thương tôi có nghe các đồng chí bên Sở Công Thương nói lại. Tôi mới sang Sở được hai tháng nay, chưa nắm được nhiều việc. Khi tôi về thì anh Duy đã đi rất lâu rồi”.

Chúng tôi đã liên lạc với ông Dương Anh Điền theo số điện thoại có được để tìm hiểu thêm về việc tiếp nhận ông Duy về làm phó giám đốc Sở Công Thương TP Hải Phòng năm 2014 nhưng chưa liên hệ được.