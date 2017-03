Điều tra, trừng trị nghiêm hành vi rải đinh trên quốc lộ 51

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trên các phương tiện thông tin đại chúng, phản ánh tuyến quốc lộ 51 đoạn qua địa bàn xã Phước Tâm, Tam An, TP Biên Hòa (Đồng Nai) liên tục xảy ra tình trạng rải đinh lên mặt đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông.

Đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm, thể hiện thái độ coi thường pháp luật và tính mạng người dân của các đối tượng vi phạm, uy hiếp nghiêm trọng đến an toàn giao thông, tính mạng và tài sản của người tham gia giao thông, gây bức xúc trong nhân dân.

Để kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị chủ tịch UBND kiêm trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh và UBND các huyện, TP, thị xã khẩn trương triển khai điều tra, xác minh rõ các đối tượng thực hiện hành vi rải đinh, vật sắc nhọn tại địa bàn do báo chí nêu.

Đồng thời, kiểm tra các tuyến đường bộ trên địa bàn tỉnh, trừng trị nghiêm khắc theo quy định pháp luật tổ chức, cá nhân vi phạm; thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả điều tra, xử lý để làm cơ sở răn đe, ngăn ngừa chung.



Anh Phạm Thanh Hiển (phường An Phú Đông, quận 12) cho biết xe máy của anh thường xuyên bị cán phải đinh trên quốc lộ 1A đoạn từ cầu vượt Ngã tư Ga đến cầu An Phú Đông. Ảnh: LÊ THOA

Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân sinh sống dọc theo đường bộ, người điều khiển phương tiện kịp thời cung cấp thông tin khi thấy hiện tượng rải đinh, vật sắc nhọn trên đường, các vụ tai nạn giao thông do nguyên nhân từ rải đinh.

Tuyên truyền những nguy cơ, hiểm họa, quy định pháp luật về xử phạt hành vi rải đinh, vật sắc nhọn trên đường bộ. Chỉ đạo cơ quan chức năng địa phương tăng cường điều tra, nắm tình hình, đề xuất giải pháp ngăn ngừa từ gốc hiện tượng này.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong đấu tranh, phòng ngừa nạn rải đinh, vật sắc nhọn trên các tuyến đường bộ, góp phần phòng, chống tai nạn giao thông.