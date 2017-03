Công an lập chốt ở các điểm nóng ma túy

Trên các số báo vừa qua, chúng tôi nêu thực trạng công khai hút chích, mua bán ma túy tại các gầm cầu vượt ngã tư Hàng Xanh, quận 8, Bến xe An Sương… Trong ngày 13-12, trở lại các điểm nóng này, chúng tôi ghi nhận đã không còn bóng dáng người nghiện.

Tại các điểm này, công an cho người túc trực, thu gom kim tiêm…

Cầu vượt Hàng Xanh: Không còn bóng dáng người nghiện

Thiếu tá Châu Văn Sử, Trưởng Công an phường 21 (quận Bình Thạnh), cho biết: Sau khi nắm bắt khu vực gầm cầu vượt ngã tư Hàng Xanh, từ đầu tháng 12-2016, công an phường đã phối hợp đẩy mạnh tuần tra, phối hợp với các lực lượng công an, bảo vệ dân phố, phường đội, trinh sát ma túy…, kết quả đã xử lý tình trạng dừng đỗ xe, phát tờ rơi và tập trung tiêm chích tại đây.

Qua kiểm tra, phường đã đưa một người sử dụng ma túy không có nơi cư trú nhất định vào Trung tâm cai nghiện Bình Triệu và đưa hai người khác mới đi tù về.

Theo ông Sử, khu vực gầm cầu vượt là địa bàn giáp ranh giữa bốn phường 15, 17, 21 và 25 của quận Bình Thạnh. Phía dưới cầu vượt là hàng cây cảnh rậm rạp nên người nghiện lợi dụng đến sử dụng ma túy. “Ngoài ra, lực lượng phối hợp cũng đẩy mạnh tuần tra, thu gom kim tiêm. Kiên quyết không để xe ôm hay người lạ tập trung ở đây lợi dụng để tiêm chích. Hiện tại Công an phường 21 đã chủ động giải quyết tình hình này và các đối tượng tập trung tiêm chích không còn nữa” - Thiếu tá Châu Văn Sử nói.

Theo ghi nhận của chúng tôi, chiều 13-12, tại điểm đen tiêm chích này có mặt lực lượng dân phòng, công an phường tuần tra, thu gom kim tiêm do người nghiện bỏ lại.



Công an phường 21, quận Bình Thạnh, TP.HCM bố trí lực lượng tuần tra dưới gầm cầu vượt Hàng Xanh chiều 13-12. Ảnh: N.TÂN

Quận 8: Quyết xóa các điểm đen ma túy

Đại tá Nguyễn Hoàng Tuấn, Trưởng Công an quận 8, cho biết tình trạng người nghiện sử dụng ma túy trên cầu bộ hành giáp ranh quận 6 và quận 8 mà Pháp Luật TP.HCM phản ánh cùng với các điểm đen về tiêm chích khác gây bất an cho người dân.

Quận ủy, ủy ban chỉ đạo và công an quận đã cùng các đoàn thể phối hợp triển khai hàng loạt biện pháp, giải pháp để xóa bỏ tình trạng này nhưng không hết. Mỗi lần ra quân, giữ được người nghiện có cư trú ổn định thì cho về gia đình, như “bắt cóc bỏ dĩa”. Người nghiện lang thang, không có nơi cư trú thì bỏ trốn, tiếp tục tìm “bãi” mới hoặc quay về chỗ cũ tiêm chích. Công an đã dẹp bỏ nhiều tụ điểm tiêm chích ma túy nhưng người nghiện còn, sẽ xuất hiện các điểm đen hút chích chớp nhoáng.

Thời gian qua, nắm được thông tin nơi nào phức tạp về ma túy, công an đều lên kế hoạch lập chốt trực chiến ngày đêm quyết xóa bằng được. Công an đang tập trung lên kế hoạch xóa điểm nóng tiêm chích mà báo đã phản ánh.