Dính ‘án’ nhiễm HIV oan hơn 19 năm

Khi làm việc với chúng tôi, ông Khanh yêu cầu làm rõ về quy trình xét nghiệm và xác định ai sai, đồng thời hỗ trợ thiệt hại về tinh thần, vật chất cho ông ấy. Tuy nhiên, do thời gian đã quá lâu nên nơi lấy mẫu máu, xét nghiệm ban đầu là Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong không còn lưu sổ sách nên không thể xác định ai là người xét nghiệm. Ngoài ra, lúc đó khi được yêu cầu điều trị, ông Khanh không hợp tác, nếu không thì sẽ phát hiện nhầm lẫn ngay. Hiện chúng tôi vẫn chưa tìm thấy kết quả xét nghiệm ông Khanh dương tính với HIV do ai ký, ký ngày nào. Nguyên do việc ông Khanh biết mình bị mắc HIV chỉ từ thông báo miệng của Trạm xá xã Vĩnh Hảo. BS LÊ VĂN QUÂN, Phó Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Bình Thuận