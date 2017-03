Đình chỉ công tác Phó Công an TP Tuy Hòa Lê Đức Hoàn

Phó Công an TP Tuy Hòa Lê Đức Hoàn có mặt tại phiên tòa phúc thẩm vụ án dùng nhục hình với tư cách người làm chứng. Ảnh: TẤN LỘC

Ngày 13-10, Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Phú Yên, cho biết giám đốc công an tỉnh này đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với Thượng tá Lê Đức Hoàn, Phó Công an TP Tuy Hòa để phục vụ điều tra.

Cùng ngày, lãnh đạo Thành ủy Tuy Hòa xác nhận Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã ra quyết định đình chỉ chức vụ ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TP Tuy Hòa đối với ông Hoàn.

Việc đình chỉ các chức vụ đối với ông Hoàn được thực hiện theo đề nghị của Cơ quan Điều tra Viện KSND Tối cao do ông này đã bị khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong văn bản gửi các cơ quan chức năng thông báo việc khởi tố bị can đối với ông Lê Đức Hoàn, Cơ quan Điều tra Viện KSND Tối cao nêu: Căn cứ kết quả điều tra đã xác định ông Lê Đức Hoàn, Phó Công an TP Tuy Hòa, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa, Trưởng ban chuyên án 312T đã chỉ đạo cấp dưới đến đưa anh Ngô Thanh Kiều (sinh năm 1982, ngụ xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, Phú Yên) đến trụ sở Công an TP Tuy Hòa để làm rõ việc Kiều liên quan đến các vụ trộm cắp.

Do thiếu chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc cấp dưới thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong quá trình điều tra, ông Hoàn đã để năm cán bộ công an gồm Nguyễn Thân Thảo Thành (nguyên thiếu úy, Công an TP Tuy Hòa), Nguyễn Minh Quyền (nguyên thiếu tá, Đội phó Đội trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Phú Yên), Phạm Ngọc Mẫn (nguyên thượng úy), Nguyễn Tấn Quang (nguyên thiếu tá), Đỗ Như Huy (nguyên trung úy, đều là cán bộ Công an TP Tuy Hòa) dùng nhục hình anh Kiều dẫn đến tử vong.

Theo hồ sơ, sau khi có lệnh của ông Hoàn, các cán bộ Công an TP Tuy Hòa phối hợp với Công an huyện Tây Hòa, Công an xã Hòa Đồng đến nhà còng tay, bắt anh Ngô Thanh Kiều đưa đi lúc 3g sáng 13-5-2012 trong khi không có lệnh bắt. Trong quá trình lấy lời khai anh Kiều tại trụ sở Công an TP Tuy Hòa, năm cán bộ công an đã thay nhau đánh anh Kiều đến chết. Cả Viện KSND tỉnh Phú Yên và HĐXX phúc thẩm TAND tỉnh Phú Yên đều nhận định ông Hoàn đã có hành vi thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, kiểm tra, để xảy ra việc dùng nhục hình gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.