Ông Nguyễn Trọng Nghĩa: Quảng Nam phải là lá chắn vững chắc ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên 24/03/2025 22:08

(PLO)- Theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Quảng Nam phải xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân; phải thực sự là lá chắn vững chắc ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Tối 24-3, tỉnh Quảng Nam long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh (24-3-1975 – 24-3-2025) và 95 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (28-3-1930 - 28-3-2025).

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự phát biểu chỉ đạo.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Theo Bí thư Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết, trải qua 95 năm, trong mọi hoàn cảnh, mọi giai đoạn cách mạng, Đảng bộ Quảng Nam vẫn tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng; không ngại gian khổ, hy sinh; quán triệt và thực hiện nghiêm quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng; dựa vào Nhân dân, bám sát thực tiễn, linh hoạt, sáng tạo, năng động, nhạy bén trong lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào cách mạng.

Ông Triết cho hay, từ một Đảng bộ chỉ với 80 đảng viên vào cuối năm 1930, qua các thời kỳ, Đảng bộ tỉnh đã không ngừng lớn mạnh về lực lượng; dày dạn, trưởng thành về trí tuệ, bản lĩnh, ý chí; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu không ngừng được nâng cao.

Đến cuối năm 2024, Đảng bộ Quảng Nam đã có 1.119 tổ chức cơ sở đảng với 73.495 đảng viên; là lực lượng lãnh đạo và trung tâm đoàn kết, tập hợp, động viên sức mạnh tổng hợp của quân và dân toàn tỉnh, thực hiện thắng lợi các phong trào cách mạng trong kháng chiến và sau ngày hòa bình.

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết.

“Những mốc son lịch sử và thành tựu đạt được trong chặng đường sau 95 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 50 giải phóng quê hương chính là tiền đề, là nền tảng, là động lực và là hành trang quý giá để Đảng bộ và Nhân dân Quảng Nam phấn khởi, tự hào, tự tin vững bước trên cuộc hành trình phía trước…”, Bí thư Quảng Nam nhấn mạnh.

Phát biểu chỉ đạo, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, Quảng Nam là mảnh đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, trung dũng kiên cường, luôn là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, ý chí bất khuất và tinh thần quật cường trước mọi khó khăn, thử thách.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tặng quà tri ân đại diện những người có công với cách mạng.

“Từ một tỉnh nằm trong nhóm nghèo nhất nước, phải nhận trợ cấp trên 70% ngân sách Trung ương. Đến nay, Quảng Nam đã vươn mình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực, có đóng góp cho ngân sách Trung ương”, ông Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Quảng Nam đạt được.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, những thành quả đạt được hôm nay là kết tinh của lòng yêu nước, ý chí bất khuất, tinh thần đoàn kết, bền bỉ, sáng tạo không ngừng của Đảng bộ và toàn thể Nhân dân Quảng Nam.

Song, chặng đường phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Đòi hỏi chúng ta cần phải hướng tới tương lai với nỗ lực, quyết tâm và khát vọng mới.

Đông đảo đại biểu, nhân dân đón xem lễ kỷ niệm.

Để trở thành hình mẫu trong cả nước, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cấp ủy, chính quyền và nhân dân Quảng Nam cần tập trung thực hiện một số định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Trong đó nhấn mạnh, việc cập nhật, cụ thể hóa, triển khai thực hiện khẩn trương, quyết liệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo Kết luận số 126-KL/TW và Kết luận số 127-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Bên cạnh đó, cần gấp rút tập trung tuyển dụng, bồi dưỡng và xây dựng cho được đội ngũ cán bộ giỏi trong bộ máy từ cấp tỉnh đến phường, xã.

“Tiếp tục quan tâm đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân. Quảng Nam phải thực sự là lá chắn vững chắc ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, góp phần bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia”, ông Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu.

Đoàn công tác trung ương dâng hương, dâng hoa các anh hùng liệt sĩ.