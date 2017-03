Đồ chơi Trung Quốc nổ, 39 học sinh nhập viện

Sau khi được đưa đến BV Đa khoa huyện Đắc Song (Đắk Nông) cấp cứu, trưa 17-1, 39 học sinh của Trường Tiểu học Chu Văn An (thị trấn Đức An, huyện Đắc Song) đã xuất viện.

Trước đó, đầu giờ chiều 16-1, nhà trường hốt hoảng khi 39 học sinh bị choáng, khó thở, có em bị ngất xỉu do tiếp xúc với đồ chơi không rõ nguồn gốc mà các em hay gọi là “gói nổ”. Ngay lập tức, nhà trường đã nhanh chóng đưa các em đến BV Đa khoa huyện Đắc Song cấp cứu, đồng thời báo cho chính quyền địa phương, công an.

Em Phạm Thị Yên, học sinh lớp 5D của trường này, kể: “Đầu giờ học ngày 16-1, em và các bạn trong lớp đang ngồi chơi, vui đùa thì bỗng có bạn ném một gói nổ xuống đất gây nổ. Sau đó một lúc, em thấy cơ thể rất mệt, đau toàn thân rồi bị ngất xỉu. Nhiều bạn học trong nhóm cũng có triệu chứng mệt mỏi, khó thở như vậy. Sau khi vào bệnh viện cấp cứu, hiện em thấy người cũng đã khỏe, bác sĩ cho xuất viện”.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe các em học sinh ngày 16-1. Ảnh: DA

Gói nổ, đồ chơi Trung Quốc đã khiến 39 học sinh nhập viện. Ảnh: DA

Ông Đoàn Trung Quế, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An, cho biết trước giờ vào lớp, các em học sinh của trường có ra ngoài quán tạp hóa ngay cổng trường để mua những gói nổ để đùa chơi. Khi vào lớp, các em đã ném, đập những gói nổ này, sau đó một lát thì các em có những triệu chứng như chóng mặt, đau đầu, ngất xỉu.

Ông Đặng Văn Anh, Phó Trưởng khoa Khám cấp cứu BV Đa khoa Đắc Song, cho biết: Khi các em được đưa đến bệnh viện, nhiều em có dấu hiệu bị dị ứng toàn thân, khó thở do hít phải hóa chất không rõ thành phần. Các bác sĩ đã tiến hành truyền dịch, cho dùng thuốc chống dị ứng, thở ôxy. Hiện sức khỏe các em đã ổn định nên bệnh viện cho xuất viện về nhà để tiếp tục theo dõi.

Theo Trung tá Trần Khánh Dư, Đội trưởng Đội Quản lý hành chính và trật tự xã hội, Công an huyện Đắc Song, sau khi tiếp nhận thông tin, công an đã xuống kiểm tra, thu giữ 59 gói nổ đã nổ và 10 gói nổ chưa sử dụng. “Gói nổ có hình quả lựu đạn, với nhiều màu sắc, có nhãn mác, xuất xứ từ Trung Quốc. Bên trong gói nổ gồm một túi nước nhỏ màu hồng và một ít chất bột màu trắng. Gói nổ này được các em sử dụng bằng cách ném hoặc va đập xuống đất, tạo tiếng nổ không lớn lắm nhưng nước trong đó bắn ra dính vào da thì gây ngứa, khó thở, chóng mặt, ngất xỉu… Các em học sinh mua với giá 1.000 đồng/gói. Hiện công an đã gửi vật phẩm đi giám định mức độ độc hại của loại đồ chơi này” - ông Dư nói.

Theo tìm hiểu, gói nổ mà các em sử dụng đã được mua của một người bán tạp hóa và người này xác nhận cuối tuần trước bà mua gói nổ đồ chơi này ở chợ TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) mang về bán lại.

Sau sự việc, UBND thị trấn Đức An đã kiểm tra các cơ sở kinh doanh, quầy tạp hóa, đặc biệt là tại khu vực gần trường học, các đồ chơi không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nguy hiểm cho trẻ em. Quá trình kiểm tra đã phát hiện và tiêu hủy nhiều mặt hàng kém phẩm chất, hết hạn sử dụng, cũng như gần 20 loại hàng của Trung Quốc, kể cả đồ chơi, đồ dùng cho các cháu ăn uống giải khát… Riêng trường hợp của người chủ tiệm tạp hóa, địa phương đã lập biên bản tạm ngừng hoạt động buôn bán.

DUY ANH