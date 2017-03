Đột nhập hai cơ sở bò bơm nước ở Đồng Nai

Dân phản ánh nhưng cơ quan chức năng không xử lý Theo quan sát của PV, lò mổ Hiển, Danh (Đồng Nai) đều không đảm bảo vệ sinh môi trường. Lò mổ Hiển thiết kế ống thoát nước lớn nối qua khu đất trống để cho chất thải chảy xuống phía sau lò mổ. Đặc biệt, lò mổ Danh nằm trong khu dân cư nhưng vẫn xả hết chất thải xuống kênh bên cạnh gây hôi thối nồng nặc. Người dân nhiều lần phản ánh lên cơ quan chức năng nhưng không thấy xử lý. Long An: Sẽ đóng cửa lò giết mổ sai phạm Chiều 14-12, trao đổi với chúng tôi, ông Phan Ngọc Châu, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Long An, cho biết: Hiện lái bò trên địa bàn tỉnh không bơm nước bò tại lò giết mổ mà tổ chức bơm bên ngoài. “Chi cục Thú y tỉnh Long An cấm đưa bò bơm nước vào lò để giết mổ. Nếu lò nào sai phạm sẽ bị đóng cửa” - ông Châu nhấn mạnh. Theo ông Châu, từ ngày 20-11 đến nay Chi cục Thú y tỉnh Long An đã phạt hơn 60 triệu đồng các trường hợp vi phạm vệ sinh thú y. Bên cạnh đó, do tăng cường giám sát tại các lò giết mổ nên nhiều lái bò đã chuyển địa bàn hoạt động. “Khi biết lái bò chuyển đến địa phương nào thì Chi cục Thú y tỉnh Long An sẽ báo với chi cục thú y của địa phương đó để tiếp tục giám sát” - ông Châu nói. Cùng ngày, ông Huỳnh Thanh Hải, Trạm phó Trạm Thú y quận Tân Bình (TP.HCM), cho biết sau khi cơ quan thú y TP.HCM kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình đưa thịt bò bơm nước vào chợ Phạm Văn Hai (TP.HCM) thì tình trạng thịt bò bơm nước đưa vô chợ mất hẳn. Như chúng tôi đã thông tin, ngày 9 và 12-12, Trạm Thú y quận Tân Bình phát hiện ba xe tải vận chuyển hơn 3,5 tấn thịt bò bơm nước từ lò Năm Xuân và Bảy Vân (đều thuộc Long An) vào chợ Phạm Văn Hai tiêu thụ. Hiện toàn bộ số thịt nói trên đang bị tạm giữ, chờ kết quả xét nghiệm để xử lý. TRẦN NGỌC