Dũng cảm cứu người, thiếu úy CSGT bị côn đồ chém

Mặc dù bị chém vào cằm và vai, nhưng Thiếu úy Hiếu vẫn lao tới khống chế thành công đối tượng.



Sự việc trên xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng nay, 12/8 tại chốt giao thông Nguyễn Trãi-Khuất Duy Tiến.



Vào thời điểm này, tổ công tác đội Cảnh sát giao thông số 7 do Trung tá Đào Duy Huấn làm chỉ huy tại chốt phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe máy theo hướng Nguyễn Xiển-Khuất Duy Tiến có va chạm với một xe máy khác cùng chiều do anh Nguyễn Mạnh Hà (sinh năm 1985, ở Nam Từ Liêm) điều khiển. Hai bên đã có lời qua tiếng lại.



Lúc này, Thiếu úy Hiếu đã tiến tới giải quyết nhằm tránh ùn tắc. Thấy vậy, cả 3 người này đã bỏ đi. Tuy nhiên, khi anh Hà dừng xe đợi đèn đỏ, hai đối tượng hung hãn đuổi theo. Người ngồi sau thậm chí còn nhảy xuống, rút trong người 2 dao chọc tiết lợn lao vào chém anh Hà vào chân.



Thiếu úy Võ Minh Hiếu ngay lập tức chạy tới, khống chế đối tượng cầm dao. Trong lúc này, thiếu úy cảnh sát giao thông bị chém vào mặt nhưng anh kịp thời lách ra nên chỉ bị thương ở cằm trái và vai trái.



Với quyết tâm không để đối tượng chạy thoát, Hiếu dũng cảm khống chế, bắt giữ đối tượng, đưa về trụ sở Công an phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân để xử lý. Đối tượng điều khiển xe còn lại lợi dụng lúc Cảnh sát giao thông khống chế đồng bọn đã nhanh chân bỏ chạy.



Đối tượng gây án trên được làm rõ là Nguyễn Mạnh Hùng (sinh năm 1987.) Đồng bọn của Hùng bỏ chạy là Trần Minh Thùy (sinh năm 1988), đều trú tại thôn 10, xã Thọ An, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Đáng chú ý, kiểm tra thu giữ trong người đối tượng Hùng, ngoài hai con dao chọc tiết lợn đối tượng dùng để chém người, công an còn thu giữ nhiều vam phá khóa xe máy.



Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được làm rõ./.