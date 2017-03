Gần 5.000 tỷ đồng xây dựng thủy điện Sông Bung 4

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình.



Khẳng định dự án thủy điện Sông Bung 4 có nhiều ý nghĩa như bảo đảm an ninh năng lượng, cung cấp nước trong mùa hạn ở khu vực miền Trung, đáp ứng nhu cầu nước cho sản xuất nông nghiệp và góp phần chống lũ trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay, Phó Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư, địa phương phải thực hiện tốt các mục tiêu của dự án, đặc biệt chăm lo đến đất sản xuất cho bà con tái định cư, bảo đảm bà con có cuộc sống bền vững.



Trên hệ thống sông Vũ Gia-Thu Bồn có tám nhà máy thủy điện đã và đang xây dựng với tổng công suất 1.226 MW, điện lượng trung bình hàng năm khoảng 4,8 tỷ kWh.



Thủy điện Sông Bung 4 được xây dựng tiếp theo hai nhà máy thủy điện là A Vương và Sông Tranh 2. Nhà máy thủy điện Sông Bung 4 được xây dựng trên địa bàn hai xã Tà Bhinh và ZuoiH, huyện Nam Giang với hai tổ máy, tổng công suất lắp máy 156MW, điện lượng trung bình hàng năm 586,25 triệu kWh. Đây là công trình trọng điểm Nhà nước, bao gồm các hạng mục, khu đầu mối, tuyến năng lượng, các hệ thống đường chuyên dùng và quản lý, hệ thống khu phụ trợ và khu hành chính.



Sông Bung 4 là dự án thủy điện đầu tiên trong chương trình hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), do EVN làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 4.932 tỷ đồng; trong đó, vốn vay từ Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) 196 triệu USD.



Sinohydro Corporation Limitted (Trung Quốc) là nhà thầu chính thi công công trình.



Nhà thầu tư vấn giám sát là Công ty Tư vấn Mott Macdonald (Vương quốc Anh) và Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 4.



Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 1 là nhà thầu tư vấn thiết kế. Dự án đang tổ chức đấu thầu quốc tế nhà thầu cung cấp thiết bị.



Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án gặp nhiều khó khăn do trình tự và thời gian giải quyết các thủ tục giao đất, đền bù giải phóng mặt bằng chậm, đặc biệt là công tác thu hồi, giao đất liên quan đến đất rừng.



EVN cam kết đảm bảo 220 hộ dân với 1.087 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào KTu nằm trong diện di dân, tái định cư đến nơi ở mới phải có cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ.



Theo kế hoạch, công trình sẽ phát điện tổ máy 1 vào tháng 11/2013 và tổ máy 2 vào tháng 3/2014. Dự án sẽ tạo một điển hình về mặt môi trường và xã hội./.





Theo Mai Phương-Nguyễn Sơn (TTXVN/Vietnam+)