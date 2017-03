Gây án chỉ vì mâu thuẫn trên sân bóng

Bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 109 triệu đồng, chu cấp nuôi ba con của nạn nhân mỗi tháng 1,5 triệu đồng đến khi cả ba 18 tuổi.

Theo hồ sơ, chiều 7-10-2012, Hả o và Phạ m Minh Tấ n xô xát trong lú c chơi bó ng chuyề n do Tấn chê Hảo đánh dở nhưng được mọi người kịp thời can ngăn. Sáng hôm sau, Tấn đi ngang nhà Hảo rồi tỏ thái độ khiêu khích. Đến buổi chiều, cả hai lại gặp nhau trên sân bóng và tiếp tục mâu thuẫn. Hảo rút dao bấ m thủ sẵn trong người đâm vào ngực Tấn khiến nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu.

TL