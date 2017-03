Gia cảnh bé gái chết đuối trên đường đi học về nghèo đói đến mức nào?

Xã: Sơ suất khi cho anh Vân thoát nghèo Cả xã Đức Bồng có 144 hộ nghèo. Gia đình anh Vân cũng rất khó khăn, xã có sơ suất là đưa gia đình này thoát nghèo để lên hộ cận nghèo. Giờ muốn hay không muốn thì lần sau (tức năm 2015) sẽ đưa gia đình anh Vân vào diện hộ nghèo. Ông NGUYỄN QUỐC HÙNG, Chủ tịch UBND xã Đức Bồng Tỉnh: Anh Vân thoát nghèo là đúng Cháu Nhung chết không phải do đói mà do em bị bệnh tim, vì sức khỏe yếu đã đâm xe đạp vào thành cầu rơi xuống sông. Do vậy sẽ cấp chi phí mai táng cho gia đình. Thời quan qua, các cấp ngành cũng đã quan tâm, động viên, bệnh viện đã phẫu thuật tim miễn phí cho em, Nhà nước trợ cấp thường xuyên cho em ở diện bảo trợ xã hội là 270.000 đồng/tháng. Gia đình anh Vân đã được Nhà nước hỗ trợ xây nhà. Gia đình anh Vân thoát nghèo là đúng quy định hiện nay bởi thu nhập bình quân của gia đình anh năm 2013 là 530.000 đồng/người/tháng (chuẩn nghèo là 400.000 đồng/người/tháng - PV)”. Ông NGUYỄN XUÂN THÔNG, Phó Giám đốc

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Tĩnh Nhiều lần tôi hỏi Nhung nấu cơm trưa cho bố mẹ chưa, Nhung nói nhà hết sạch gạo, tôi chạy về nhà lấy gạo sang cho cháu nấu cơm. Có những lần tôi sang thấy cha, con anh Vân nấu cơm mà toàn nước loãng hơn cháo, bột súp, mì chính cũng không có mà nêm ăn. Tôi thấy anh Vân không lười nhác, mà do quá ít ruộng lại không có trâu, bò để cày bừa. Chị Quý thì sức khỏe yếu không làm được gì. Anh Vân không rượu chè, tích cực đi làm thuê nhưng có phải lúc nào cũng có người thuê đâu nên nhà thiếu đói triền miên. Chị LOAN, hàng xóm của em Nhung