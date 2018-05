Giá cho thuê nhà đất công đã rất cũ và lạc hậu

Có tình trạng sử dụng không đúng mục đích Từ năm 1997 đến 2017, ngành TN&MT đã tham mưu để giao đất, thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất hơn 4.723 dự án để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội. Trong đó có 1.357 dự án nhà ở (hơn 9.200 ha), 2.161 dự án sản xuất (10.484 ha) và 1.205 dự án đầu tư xây dựng các công trình công cộng như y tế, văn hóa, giáo dục. Theo Nghị quyết 16/2012 của HĐND TP, chính quyền các cấp đã rà soát tất cả dự án nêu trên. Kết quả là từ năm 2004 đến nay đã thu hồi 191 dự án, hủy bỏ 479 dự án và cắt giảm quy mô diện tích của chín dự án do chậm triển khai vì chủ đầu tư không đủ năng lực tài chính. Riêng về đất do Nhà nước trực tiếp quản lý được giao cho các chủ đầu tư, người sử dụng đất cũng được rà soát. Qua rà soát nhận thấy có tình trạng sử dụng không đúng mục đích, có tình trạng cho thuê lại mặt bằng hoặc bố trí cho cán bộ, nhân viên làm nhà ở. Trong 191 dự án thu hồi nêu trên thì có khoảng 40% là các dự án được giao để đầu tư xây dựng công trình công cộng như giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao. Hiện nay một số chủ đầu tư có nhu cầu sử dụng đất dự án, công trình công cộng y tế, văn hóa, giáo dục nhưng khi giao rồi thì chậm triển khai nên chúng ta thấy quỹ đất của các công trình văn hóa, thể thao còn thiếu trên địa bàn. Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM NGUYỄN TOÀN THẮNG

báo cáo Thường trực HĐND TP tại chương trình “Lắng nghe và trao đổi” trên HTV ngày 6-5-2018 Đất công bị bỏ hoang, làm thất thu ngân sách Theo đánh giá của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND TP.HCM, qua kiểm tra thấy rằng một số địa chỉ đất công sử dụng chưa đúng mục đích, hiệu quả chưa cao, vẫn còn nhiều dự án chậm triển khai hoặc không thể triển khai dẫn đến đất bỏ hoang gây khó khăn cho người dân, làm thất thu ngân sách. Đơn cử như Trường Tiểu học Trần Văn Kiểu (quận 6) hay như dự án khu C30 (quận 10), nhiều diện tích được cho thuê với giá rất khiêm tốn để bán cây cảnh. Tại quận 5, các rạp hát Lệ Thanh A, Lệ Thanh B bỏ hoang, gây lãng phí lớn. Từ thực tế đó, Ban Kinh tế-Ngân sách đề nghị UBND TP và các sở, ngành, quận, huyện cần tập trung rà soát chặt chẽ các địa chỉ nhà và đất công, khai thác và sử dụng hiệu quả các khu đất, tránh gây lãng phí. Góp vốn liên doanh thì liên tục thua lỗ Điển hình là ba địa chỉ nhà, đất công tại vị trí đắc địa bậc nhất của TP do Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV, doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND TP.HCM, đang quản lý. Doanh nghiệp này đã được UBND TP chấp thuận chủ trương cho thực hiện sáu dự án hợp tác đầu tư liên doanh liên kết với nhà đầu tư nước ngoài bằng đất và tài sản gắn liền với đất. Theo hồ sơ chúng tôi nắm được, một nửa trong sáu dự án trên liên tục thua lỗ hàng trăm tỉ đồng. Cụ thể là tại dự án 92-94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1 (Sài Gòn Center), Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn liên doanh với Keppel Land Watco (Singapore) lỗ hơn 134 tỉ đồng. Dự án tại số 1 Lê Quý Đôn (quận 3), liên doanh Indochine lỗ hơn 32 tỉ đồng. Dự án tại số 3 Võ Văn Tần (quận 3), liên doanh Saigon Mansion Limited lỗ hơn 2,5 tỉ đồng. Trong buổi giám sát của Ban Kinh tế-Ngân sách ngày 8-5, các đại biểu HĐND TP đã chất vấn đại diện Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn việc kinh doanh như vậy là không hiệu quả, không tương xứng với vị trí và giá trị của các bất động sản ngay tại trung tâm TP. Ông Hoàng Hải Đăng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn, chỉ trả lời: “Sau khi hết thời hạn liên doanh, toàn bộ tài sản tại các vị trí trên sẽ được chuyển giao hoàn toàn về cho phía Việt Nam”. Một địa chỉ nhà, đất công khác cũng ở ngay “khu đất vàng” tại quận 1 là 101 Nguyễn Du, do Công ty Quản lý kinh doanh nhà TP liên doanh với Công ty Phát triển căn hộ hướng công viên. Thời hạn liên doanh của công ty là 30 năm và tính đến thời điểm này cũng chỉ còn vài tháng nữa là hết hạn hợp đồng. Theo báo cáo của công ty này, năm 2015 lỗ gần 37 triệu đồng. Hai năm tiếp theo là 2016, 2017 thì không có lợi nhuận. VIỆT HOA