Giảm áp lực trước kỳ thi vào lớp 10

Học sinh lớp 9 Trường THCS Lê Lợi, Q.3, TP.HCM trong giờ ôn tập chuẩn bị thi tuyển lớp 10 - Ảnh: Như Hùng

Đây có thể nói là kỳ thi đầu tiên và cũng là sự chuyển tiếp rất quan trọng trong cuộc đời học sinh của các em. Nhiều người đã không ngần ngại nói rằng kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 còn vất vả, khó khăn hơn thi tốt nghiệp THPT. Ý kiến này hoàn toàn chính xác bởi để tốt nghiệp THPT, các em chỉ cần học lực trung bình và khi tốt nghiệp xong, nếu không đủ sức thi đại học, cao đẳng thì các em có thể học nghề rồi đi làm. Trong khi ấy, học sinh giỏi, khá ở THCS chưa chắc sẽ được vào lớp 10 trường THPT mà mình mong muốn hoặc sơ sẩy khi thi, không khéo trong đăng ký nguyện vọng thì có thể sẽ học THPT dân lập, học trung học nghề và có khi phải giã từ đời học sinh. Đó là điều mà ba mẹ, bản thân các em và cả thầy cô không bao giờ mong muốn.

Chính vì thế, một tháng luyện thi vừa qua và những ngày sắp đến là giai đoạn hết sức căng thẳng của các em. Từ khi bước chân vào lớp 1 đến nay, chưa năm học nào mà đã vào hè, trong khi học sinh các lớp khác được nghỉ ngơi thoải mái thì bản thân các em lại tất bật học và học. Không được nghỉ hè, các em còn học nhiều hơn trong năm học: học ở trường, học thêm, tự học ở nhà… Ở trường thầy cô vừa ôn luyện vừa răn đe, về nhà thì ba mẹ thường xuyên nhắc nhở, thậm chí la mắng về chuyện học.

Sự lo lắng của nhiều cha mẹ, thầy cô cùng với tâm lý căng thẳng vì phải học và phải vào được trường mình mong muốn đã làm nhiều học sinh bất ổn tâm lý. Nhiều học sinh đổ bệnh, có em có cả những biểu hiện tâm thần do căng thẳng về việc học. Tâm lý bất an cũng dẫn đến các em không ăn ngủ được trước những ngày gần thi, làm các em sa sút sức khỏe, trí tuệ... Tâm lý bất an ấy cũng sẽ làm các em không tập trung được khi vào phòng thi để làm tốt bài của mình.

Bởi thế, giúp các em vượt qua tâm lý bất an ấy, vững tin nơi bản thân là nhiệm vụ hết sức cần thiết của người lớn. Những ngày cuối cùng của kỳ ôn luyện tuyển sinh lớp 10, thầy cô cần tạo không khí vui tươi thoải mái, nhắc nhở các em cẩn thận, tự tin. Thầy cô cần nhớ đừng có những lời nói, cử chỉ làm cho học sinh nghĩ rớt lớp 10 là mình mất tất cả, đừng dạy những bài quá khó mà tập trung vào các bài cơ bản để các em tự tin mình luôn làm được, làm đúng… Gia đình cũng cần tạo không khí vui tươi, không gây áp lực học tập “nước rút”, cho các em học thư thả hơn, tăng cường bồi dưỡng sức khỏe cho các em…

Tốt nhất là ba ngày cuối cùng trước kỳ thi, các em phải hoàn toàn thư giãn, không học gì nữa, được nghỉ ngơi, vui chơi hoàn toàn. Có được tâm lý ổn định trước ngày thi, các em mới có thể bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 như bước vào một game show truyền hình với tâm thái “bình tĩnh, tự tin, quyết thắng”.

TP.HCM: 68.500 học sinh thi tuyển lớp 10 Sáng 11-6, tại cuộc họp của Sở GD-ĐT TP.HCM với lãnh đạo hội đồng thi tuyển sinh lớp 10, ông Hồ Phú Bạc, trưởng phòng khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT TP.HCM), cho biết: “Năm nay TP có 68.500 thí sinh thi tuyển vào lớp 10 (trong đó có 7.517 thí sinh thi vào lớp 10 chuyên) trên 120 hội đồng thi (trong đó có 11 hội đồng thi chuyên). Các thí sinh sẽ dự thi ba môn toán, văn và ngoại ngữ trong hai ngày 21 và 22-6-2014. Trước đó, từ ngày 7 đến 11-6, Trường phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2014-2015. Theo ông Nguyễn Thanh Hùng, phó hiệu trưởng, có 3.544 thí sinh tham dự kỳ thi này, tăng hơn 500 thí sinh so với năm học trước. Trong đó, lớp chuyên tiếng Anh có tỉ lệ “chọi” cao nhất: 1 “chọi” 47 (1.663 thí sinh, chỉ tiêu tuyển 35 học sinh). Kế đó là lớp chuyên toán: 1 “chọi” 40 (có 1.395 thí sinh/35 chỉ tiêu). Năm nay Trường phổ thông Năng khiếu còn tuyển thêm 140 học sinh cho lớp chuyên ghép tại cơ sở 2 ở Thủ Đức, TP.HCM (sau khi công bố kết quả thi tuyển sinh vào cơ sở 1, những học sinh nào có nguyện vọng thì đăng ký xét tuyển vào cơ sở 2, nhà trường sẽ xét trên số thí sinh đã dự thi vào trường nhưng không trúng tuyển vào cơ sở 1). Dự kiến trường sẽ công bố kết quả thi vào ngày 23-6-2014. * Đồng Nai: 26.000 chỉ tiêu vào lớp 10 Theo Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai, năm học 2014-2015 toàn tỉnh Đồng Nai sẽ tuyển sinh 26.000 chỉ tiêu vào 659 lớp 10 THPT. Trong đó, 45 trường công lập tuyển 17.200 chỉ tiêu, 22 trường ngoài công lập tuyển 8.800 chỉ tiêu. Sẽ có 13 trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh tổ chức thi tuyển với 5.994 chỉ tiêu (tổng số học sinh đăng ký dự thi vào 13 trường này là 13.215 em). Các học sinh thi tuyển vào 13 trường trên sẽ thi ba môn gồm ngữ văn, toán và tiếng Anh trong hai ngày 2 và 3-7. NGÔ THIÊN PHÚC * Đồng Tháp: thi tuyển riêng cho học sinh vào trường chuyên Trong ba ngày 9, 10 và 11-6, Sở GD-ĐT Đồng Tháp đã tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên năm học 2014 - 2015 tại hai hội đồng coi thi Trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu, TP Sa Đéc và Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu, TP Cao Lãnh. Đây là năm đầu tiên kỳ thi tuyển vào trường THPT chuyên tách riêng với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT. Trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu có 601 thí sinh đăng ký dự thi vào chín lớp chuyên gồm: toán, vật lý, hóa học, ngữ văn, sinh học, tin học, lịch sử, địa lý và tiếng Anh. Trường chuyên Nguyễn Quang Diêu có 545 thí sinh dự thi vào bảy lớp chuyên gồm toán, vật lý, hóa học, ngữ văn, sinh học, tin học và tiếng Anh. Các thí sinh phải dự thi đủ bốn môn, trong đó ba môn cơ sở là văn, toán, ngoại ngữ hệ số 1 và một môn chuyên hệ số 2. LÊ THỊ THU HƯƠNG- H.HG. - THANH TÚ

Theo LÊ PHƯƠNG TRÍ (TTO)