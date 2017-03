Giàn giáo sập đè chết ba người có thể do thiết kế sai

Chiều qua (13-7), Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, đưa ra nhận định về nguyên nhân dẫn đến vụ sập giàn giáo ở công trình cao 17 tầng (phường Tân Phong, quận 7) làm ba người chết, năm người bị thương.

Thiếu tướng Minh đề nghị có tổ chức độc lập giám định để tìm nguyên nhân vụ sập để xem xét, xử lý hình sự. Theo ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng, kiểm tra ban đầu cho thấy công trình sụp đổ từ trên xuống nên có thể do chất lượng giàn giáo không đảm bảo, cũng không loại trừ khả năng có sự đột biến về tải trọng... Nguyên nhân cụ thể đang được Sở Xây dựng xác định, đồng thời Sở cũng sẽ kiểm tra việc chấp hành pháp luật của chủ đầu tư, tư vấn, giám sát và năng lực của các cá nhân liên quan.

Chủ trì buổi họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân nhấn mạnh đây là vụ việc đặc biệt quan trọng. Do vậy, các đơn vị liên quan nhanh chóng kiểm tra, giám định nguyên nhân. Ngoài ra, các sở LĐ-TB&XH, Xây dựng, Cảnh sát PCCC, Công an TP kiểm tra trách nhiệm của chủ đầu tư, thiết kế, công ty tư vấn, giám sát công trình và trách nhiệm của tư vấn quản lý trong việc kiểm tra, giám sát đã để xảy ra sự cố làm cơ sở để công an xử lý.

Như Pháp Luật TP.HCM thông tin, vụ sập giàn giáo hôm 10-7 đã vùi chết ba công nhân. Ngoài ra, có năm người khác bị thương, trong đó ông Lê Ngọc Mai (Quảng Ngãi) bị sắt đâm xuyên bụng. Theo Sở LĐ-TB&XH, UBND quận 7, đơn vị thi công và chủ đầu tư hỗ trợ tạm thời 25 triệu đồng/người bị thương nhẹ, 45 triệu đồng/người bị thương nặng. Đối với gia đình có người chết, quận 7 và chủ đầu tư hỗ trợ 40 triệu đồng/gia đình, đồng thời đơn vị thi công lo tất cả chi phí ma chay, chi trả 36 tháng lương, 93 triệu đồng tiền bảo hiểm và lo học bổng cho con nạn nhân bị chết đến 18 tuổi.