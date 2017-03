Giết người bằng tuốc-nơ vít

HĐXX nhận định người bị hại có lỗi trước, bị cáo thành khẩn khai báo, nhân thân tốt và tự nguyện khắc phục một phần hậu quả ngay sau khi gây án nên tuyên mức án thấp hơn đề nghị của đại diện VKSND (từ 12 đến 13 năm tù).

Trước đó, khi dọn giùm bạn gái dây thắt lưng, mũ vải ra bày bán trước cửa nhà (đường Minh Phụng, quận 6), xe hàng của Huy va chạm với xe của anh C. nhà kế bên. Hai bên cự cãi qua lại rồi dẫn đến xô xát. Anh C. lấy cây đánh vào đầu Huy nhưng bị cáo đỡ được. Sau đó Huy dùng chiếc tuốc-nơ vít dài đâm trúng ngực trái anh C. rồi bỏ đi. Mấy ngày sau, anh C. chết.

SONG NGUYỄN