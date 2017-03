Giông, lốc đánh chìm tàu, 20 người thoát nạn

* Công điện khẩn đề phòng lũ lụt, sạt lở đất, giông lốc

Sự việc xảy ra vào 14 giờ 15, gần khu vực hòn Gà Chọi, vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), khiến tàu du lịch Tùng Trang số hiệu QN2477, công suất 80 CV bị chìm. Lúc tàu chìm, có 20 người trên tàu, trong đó có 12 du khách nước ngoài, 1 hướng dẫn viên và 7 thuyền viên. Tuy nhiên, do mọi người trên tàu được trang bị áo phao và có sự ứng cứu kịp thời nên không có ai thiệt mạng. Trước đó, chiếc tàu trên đã đón khách du lịch và xuất bến lúc 12 giờ 45 tại Cảng tàu Du lịch Bãi Cháy và dự kiến nghỉ đêm trên Vịnh.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lực lượng ứng cứu và đưa toàn bộ du khách và thuyền viên về bờ an toàn. Các du khách đã được đưa vào nghỉ khách sạn BMC Thăng Long. Công tác trục vớt tàu và tài sản bị chìm đang được tiến hành.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, trên đang xuất hiện vùng áp thấp với trung tâm ở vào khoảng 19.5 – 20.50N; 107.3 – 108.30E. Dự báo trong 24 giờ tới, có khả năng đi vào đất liền các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với gió đông nam hoạt động mạnh nên các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, lượng mưa trung bình khoảng 50-150 mm; trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng núi Thanh Hóa – Nghệ An và khu vực vùng núi phía Bắc có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất, vùng đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xảy ra ngập úng ở vùng trũng. Đặc biệt tại vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh.

Chiều cùng ngày Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và UBQG TKCN đã có công điện khẩn cảnh báo nguy cơ sạt giông, lốc, mưa to ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ; nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng ở các tỉnh Bắc Bộ… Công điện yêu cầu các ngành, địa phương theo dõi sát sao tình hình thời tiết, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để ứng phó nếu có sự cố phát sinh.