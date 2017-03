Hà Nội sử dụng điện tăng vọt do nắng nóng

Theo đó, những ngày qua, hiện tượng nắng nóng kéo dài trên diện rộng, đặc biệt là khu vực phía Bắc đã dẫn đến nhu cầu dùng điện tăng đột biến. Theo số liệu của Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia, riêng ngày 14-6, sản lượng điện tiêu thụ đạt đến 588,23 triệu kWh, công suất cực đại là 28.108 MW, tăng 21,5% so với bình quân sản lượng cùng kỳ tháng 6-2015. Trong đó, riêng Hà Nội tăng 41% so với sản lượng tháng 5 và tăng 33% so với bình quân sản lượng cùng kỳ năm 2015.

EVN cho biết đã sẵn sàng các phương án đảm bảo đáp ứng đủ điện trong các điều kiện khắc nghiệt về thời tiết. Tuy nhiên, EVN khuyến cáo đến khách hàng hãy sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả bằng những việc làm cụ thể như tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết, hạn chế sử dụng các thiết bị điện cùng một lúc vào giờ cao điểm…