Hà Nội: Trưởng phòng Tư pháp huyện Thường Tín bị bắt

Đối tượng Hải và văn phòng dịch thuật công chứng (Ảnh: Công an nhân dân)



Ngày 27/9, cơ quan Công an cho biết, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", bắt giam đối với Dương Văn Hải (SN 1958, trú tại thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín), nguyên là Trưởng phòng Tư pháp huyện Thường Tín. Công an cáo buộc Dương Văn Hải lợi dụng chức vụ đã sử dụng con dấu, ký khống chứng thực vào nhiều văn bản do một doanh nghiệp dịch thuật yêu cầu để kiếm lợi.

Trước đó, tổ công tác thuộc Phòng PA83 CA TP Hà Nội phối hợp với Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện một số nhân viên thuộc Công ty TNHH MTV Dịch thuật Chuyên nghiệp PTI (Công ty PTI) đang vận chuyển bằng ôtô nhiều thùng xốp đưa về trụ sở công ty này trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội có dấu hiệu nghi vấn.

Tổ công tác đã yêu cầu đưa số tài liệu trên về cơ quan Công an, bước đầu đã làm rõ trong các thùng xốp này được phân loại gồm: 2.334 văn bản đã đóng dấu tròn và dấu giáp lai. Trong đó có 293 bản có xác nhận, chữ ký, dịch thuật viên; 2.041 bản chưa có chữ ký của Trưởng phòng Tư pháp huyện Thường Tín, Hà Nội nhưng đã đóng dấu khống chỉ Phòng Tư pháp huyện này.

Tại cơ quan Công an, Dương Văn Hải khai nhận, từ tháng 7/2013 đã đồng ý chứng thực vào các văn bản dịch thuật, bản sao do Công ty PTI nhận của khách hàng với giá rẻ hơn mức quy định của Nhà nước mà không quan tâm đến nội dung, thu lợi cá nhân hàng trăm triệu đồng. Hiện vụ án đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội mở rộng điều tra theo quy định của pháp luật./.