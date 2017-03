Hai vợ chồng tử vong sau vụ va chạm với xe rơ mooc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 20 phút chiều 5-6, xe ôtô biển số 72C-069.42 kéo theo rơ mooc 72R-008.71 do tài xế Lê Bảo Quốc (31 tuổi; ngụ xã Bình Ba, huyện Châu Đức) điều khiển lưu thông trên QL 51 chiều hướng từ TP.HCM về Vũng Tàu. Khi đi đến khu phố Quảng Phú (thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành) anh Bảo chuyển hướng rẽ phải vào đường Trần Hưng Đạo thì xảy ra va chạm với xe máy biển số 68B5-020.48 do anh Trịnh Quý Kim (45 tuổi, quê huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) điều khiển phía sau chở vợ và con gái (cháu bé 10 tuổi). Vụ va chạm khiến xe máy của anh Kim ngã xuống đường. Vợ chồng anh Kim tử vong tại chỗ do đa chấn thương. Còn con gái của anh Kim ngồi giữa bố mẹ chỉ bị thương nhẹ.

Công an huyện Tân Thành tiến hành các thủ tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, bàn giao thi thể vợ chồng anh Kim cho gia đình an táng.