20 lần nhận hối lộ của cựu Giám đốc Sở TN&MT An Giang 12/12/2024 06:36

Liên quan vụ cựu Chủ tịch và Phó Chủ tịch tỉnh An Giang tiếp tay cho Công ty Trung Hậu 68 khai thác cát trái phép, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 44 bị can về các tội đưa, nhận hối lộ, vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò, khai thác tài nguyên; rửa tiền; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Theo Kết luận điều tra, Công ty Trung Hậu 68 được nhiều cá nhân ở UBND tỉnh An Giang tạo điều kiện cấp phép khai thác cát. Tuy nhiên, ngoài việc khai thác cát cung cấp cho các Dự án theo Quyết định của UBND tỉnh An Giang, Lê Quang Bình (Chủ tịch kiêm TGĐ Công ty) chỉ đạo cấp dưới tổ chức khai thác cát bán cho khách lẻ, không đưa vào công trình theo Giấy phép.

Cựu Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Việt Trí. Ảnh: H.D

Ngoài ra, bị can còn bán vị trí khai thác cho một số đơn vị, cá nhân ngoài Công ty Trung Hậu 68, trái quy định pháp luật để hưởng lợi trái phép.

Xuyên suốt quá trình Công ty Trung Hậu 68 được các cá nhân liên quan thuộc UBND An Giang tạo điều kiện cấp phép, nâng công suất khai thác, bị can Lê Quang Bình đã đưa tiền cho nhiều người trong đó có bị can Nguyễn Việt Trí, cựu Giám đốc Sở TN&MT.

CQĐT xác định, với vai trò Giám đốc Sở TN&MT, cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, ông Trí đã tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép thăm dò, cấp phép và tổ chức khai thác cát.

Ông Trí chỉ đạo cấp dưới sửa độ sâu phù hợp trên giấy tờ để Công ty này được thông qua Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và điều chỉnh nâng công suất khai thác trong khi biết độ sâu đáy sông khu vực mỏ cát vượt mức cho phép.

Từ hành vi này của cựu Giám đốc Sở TN&MT, Công ty Trung Hậu 68 khai thác trái phép hơn 3,7 triệu m3 cát, gây thiệt hại tài sản Nhà nước 293 tỉ đồng.

Để sớm được cấp phép thăm dò, khai thác, nâng công suất, từ tháng 3-2020 đến tháng 7-2023, ông Lê Quang Bình nhiều lần trực tiếp đưa tiền cho ông Trí với tổng số tiền 2,5 tỉ đồng (gồm 1,8 tỉ đồng và 30.000 USD). Ngoài ra, ông Bình còn chỉ đạo cấp dưới đưa tiền, tổng cộng 1,1 tỉ đồng.

Tại CQĐT, ông Trí khai nhận, có 2 lần Lê Quang Bình đi cùng nhân viên đến phòng làm việc của ông Trí tại Sở TN&MT đưa tiền, mỗi lần 200 triệu đồng để nhờ làm sớm thủ tục cấp phép thủ tục thăm dò, sớm phê duyệt báo cáo ĐTM (đánh giá tác động môi trường).

Một lần khác, ông Bình gặp cựu Giám đốc Sở TN&MT ở quán cà phê đưa 200 triệu đồng nhờ tạo điều kiện cung cấp cát cho tuyến cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng.

Ngoài ra, còn 9 lần ông Bình đi một mình đến đưa tiền cho bị can Nguyễn Việt Trí. Những lần đưa tiền này phần lớn ở phòng làm việc, một số lần gặp ở quán cà phê. Trong đó, có 6 lần ông Bình thường đưa 200 triệu đồng và 3 lần đưa 10.000 USD.

Có 3 nhân viên đã nhận lệnh của Lê Quang Bình mang tiền đưa cho ông Nguyễn Việt Trí, tổng cộng 8 lần, số tiền thường 100-200 triệu đồng. Địa điểm đưa tiền thường ở phòng làm việc, quán cà phê hoặc nhà riêng.

Theo lời khai tại CQĐT của ông Trí, tiền thường được để trong phong bì màu trắng xanh do Công ty Trung Hậu in ấn riêng. Riêng ông Lê Quang Bình mỗi lần đưa tiền đều để phong bì tiền trong túi xanh và lấy túi xách đó từ trong cặp đen rồi đặt cạnh bàn làm việc của ông Trí.

CQĐT xác định ông Trí biết rõ việc nhận tiền để tạo điều kiện cấp phép cho Công ty Trung Hậu 68 là trái quy định pháp luật, tuy nhiên do có sự chỉ đạo của cựu Chủ tịch và cựu Phó chủ tịch tỉnh và được Công ty chi tiền nên ông Trí vẫn thực hiện.

Hành vi của bị can Nguyễn Việt Trí đã phạm vào tội nhận hối lộ, số tiền 3,1 tỉ đồng. Tuy nhiên, khi làm việc với CQĐT, ông Trí thành khẩn khai báo và tự nguyện nộp lại hơn 3,1 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.