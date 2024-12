Bộ Chính trị chuẩn y ông Đồng Văn Thanh làm Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang 12/12/2024 16:53

Chiều 12-12, Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Đỗ Trọng Hưng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị, chuẩn y ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho ông Đồng Văn Thanh, tân Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: CHÂU ANH

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang), tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Đồng Văn Thanh. Ảnh: CHÂU ANH

Phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh ông Đồng Văn Thanh được Bộ Chính trị đánh giá là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm, phương pháp làm việc khoa học, sâu sát cơ sở.

Trong công tác, ông Đồng Văn Thanh luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp quan trọng vào thành tích, kết quả chung của địa phương và cơ quan nơi ông công tác.

“Bộ Chính trị tin tưởng với kinh nghiệm và sự trưởng thành, gắn bó với tỉnh Hậu Giang, đồng chí sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Bộ Chính trị giao phó.

Chúng tôi đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cùng đồng chí Đồng Văn Thanh trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng của tỉnh Hậu Giang lần thứ 11 và tiếp tục đưa quê hương Hậu Giang phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới”- Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nói.

Ông Lê Minh Hưng đánh giá từ đầu nhiệm kỳ đến nay, dù có nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, đoàn kết, thống nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang, địa phương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm khá cao, luôn đứng trong top đầu của ĐBSCL và khá cao so với cả nước. GRDP chỉ tiêu bình quân đầu người năm 2024 vượt xa so với chỉ tiêu Nghị quyết, tăng 14,2 % so với cùng kỳ.

Đặc biệt, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng theo tinh thần Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh Hậu Giang. Từ đó, đảm bảo cho tỉnh Hậu Giang phát triển mạnh mẽ.

“Để đạt được những kết quả nói trên, trong đó phải kể đến đóng góp của đồng chí Nghiêm Xuân Thành, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang”- ông Lê Minh Hưng bày tỏ.

Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang. Ảnh:CHÂU ANH

Cũng theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, dù có tăng trưởng về kinh tế nhưng quy mô vẫn còn nhỏ, một số ngành kinh tế chưa phát triển tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của tỉnh, thu ngân sách tăng nhưng chưa bền vững, chưa tận dụng ứng dụng công nghệ vào phát triển, hạ tầng giao thông, liên kết vùng còn hạn chế.

Quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực còn bất cập, năng lực lãnh đạo của một số cán bộ, đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Vẫn còn một bộ phận đảng viên chưa tiên phong, thiếu gương mẫu.... Đây chính là những thách thức mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang, đặc biệt là Bí thư Tỉnh ủy cần quan tâm trong thời gian tới.

“Đề nghị đồng chí Đồng Văn Thanh trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ rà soát các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 11 nhiệm kỳ 2021-2025. Trước mắt tập trung thực hiện tốt Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch ĐBSCL thời kỳ 2021-2023 tầm nhìn đến năm 2050.

Cạnh đó, phát huy các tiềm năng lợi thế của tỉnh, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư. Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án cao tốc qua địa bàn tỉnh, chuẩn bị các thủ tục đầu tư, các dự án kết nối cao tốc để phát huy các hành lang kinh tế phát triển đồng bộ với các hạ tầng khác”- Trưởng Ban Tổ chức Trung ương gửi gắm với tân Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

Ông Đồng Văn Thanh, tân Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: CHÂU ANH

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang gửi lời cám ơn đến Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan Trung ương đã quan tâm, tin tưởng giao nhiệm vụ với trọng trách lớn.

Ông Đồng Văn Thanh bày tỏ đây là dấu mốc quan trọng, là vinh dự, đồng thời, cũng là trọng trách hết sức nặng nề mà Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân tỉnh nhà giao phó.

"Với trọng trách là người đứng đầu của tỉnh, bản thân tôi sẽ nỗ lực tiếp tục học hỏi, cầu thị, cố gắng hết mình tận tâm, tận lực, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới; kế thừa những thành quả, những kinh nghiệm quý báu của các bậc tiền nhiệm; đem hết khả năng, trí tuệ cùng chung sức, đồng lòng cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chung tay xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả vì sự ấm no, hạnh phúc của người dân"- tân Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang cam kết.