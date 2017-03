Hàng trăm ngư dân nộp đơn kiện Formosa Hà Tĩnh

Được biết đơn của ngư dân khởi kiện Công ty Formosa Hà Tĩnh là yêu cầu bồi thường thiệt hại do ảnh hưởng bởi sự cố môi trường do Formosa Hà Tĩnh xả thải gây ra.



Công ty Formosa Hà Tĩnh nhìn từ biển.

Lúc 17 giờ 30 chiều 26-9, trao đổi qua điện thoại, bà Thái Thị Tân, Chánh án TAND thị xã Kỳ Anh, cho biết: "Chúng tôi đang làm thủ tục tiếp nhận đơn của người dân. Hiện chúng tôi đang rất bận rộn".



Ông Nguyễn Quốc Hà, Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh, cho biết: "Hiện tình hình an ninh trật tự đang ổn định bình thường, TAND thị xã đang tiếp nhận đơn của người dân. Hiện Tòa án đang tiếp nhận đơn, còn nội dung đơn khởi kiện chưa tổng hợp kịp, tối nay mới tổng hợp đơn. Hiện đã nhận đơn trên 200 đơn. Trong đó chủ yếu người dân Nghệ An đi xe đăng ký ở Nghệ An vào nộp đơn. Công dân có quyền nộp đơn thì Tòa án tiếp nhận đúng theo quy định , sau đó mới xem xét thụ lý".