Hành khách xô xát với nữ nhân viên hàng không lên tiếng

Tối 19-10, trao đổi với báo chí, anh Đào Vịnh Thuấn (37 tuổi, Hà Nội) cho biết, ngày 18-10 chuyến bay VN 7265, cất cánh lúc 13 giờ 55, nhưng 13 giờ 10 phút, anh Thuấn đã có mặt để làm thủ tục (check in) và qua cửa kiểm tra an ninh.

“Tại đây, còn 50 phút nữa nên chúng tôi xếp hàng và được hướng dẫn đến cửa 5 ngồi uống cà phê... Đến 13 giờ 50 phút, chúng tôi vào thì nhân viên từ chối cho vào, chúng tôi quay lại quầy 38 khiếu nại và có cả nhân viên an ninh cũng chứng thực điều này. Tuy nhiên, nhân viên hàng không vẫn bảo rằng hai hành khách này không được lên máy bay, điều vô lý là chúng tôi có phạm pháp gì đâu nhưng họ vẫn không cho lên máy bay.



Hình ảnh hành khách đánh nhân viên được camera Trung tâm An ninh hàng không nội bài ghi lại.

Lúc đó, một người phụ nữ quay phim chụp ảnh, tôi bảo em không được quay vì anh không cho phép ghi hình ảnh của anh. Một nhân viên nam đến có bảo em hứa sẽ bảo cô nhân viên xóa. Khi hai bên đang nói chuyện thì anh Tùng (bạn đi cùng) có hành vi lao vào tát người nữ này. Đúng lúc đó, có người đàn ông khác lao đến đấm đá Tùng. Tôi chỉ là người ra sức ngăn cản sự việc, toàn bộ sự việc tôi đã trình bày ở công an Sóc Sơn”- anh Thuấn kể lại.



Liên quan đến sự việc trên, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), cho biết hãng đã phối hợp với nhà chức trách để lập biên bản, điều tra vụ việc đồng thời đã có văn bản kiến nghị nhà chức trách về việc xử lý nghiêm minh trường hợp này.

Bên cạnh đó, đại diện Vietnam Airlines cho biết hãng kịch liệt phản đối và không chấp nhận những hành vi thiếu văn hóa, gây mất trật tự và vi phạm các quy định về an toàn, an ninh hàng không cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của các nhân viên đang thực hiện nhiệm vụ.

"Về phía hãng, Vietnam Airlines luôn nỗ lực cung cấp dịch vụ tốt nhất để làm hài lòng khách hàng với tôn chỉ khách hàng là trung tâm trong tất cả các hoạt động. Hãng cũng mong muốn nhận được sự hợp tác và ứng xử văn minh của hành khách trên cơ sở tôn trọng pháp luật cũng như các quy định của ngành...", hãng Vietnam Airlines nhấn mạnh.

Theo đại diện Vietnam Airlines, sau khi bị hành hung, chị Q.A bị choáng và buồn nôn, phải đưa đi kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội. Chiều cùng ngày, chị Q.A đã được ra viện, về nhà nghỉ ngơi.

Như đã thông tin, trước đó, khoảng 14 giờ ngày 18-10 đội An ninh cơ động nhận được thông tin từ trực ban an ninh thông báo tại phía trước điểm kiểm tra an ninh soi chiếu khu C, tầng 2-nhà ga hành khách T1 xảy ra xô xát giữa chị L.Q.A., Đội phó Đội Dịch vụ hàng không chuyến bay đi, với hai hành khách tên Trần Dương Tùng (32 tuổi, Hà Nội) và Đào Vịnh Thuấn (37 tuổi, Hà Nội) là hành khách đi trên chuyến bay VN7265 chặng Hà Nội - TP.HCM.

Hành khách Đào Vịnh Thuấn có hành vi túm vai áo chị Q.A, sau đó hành khách Trần Dương Tùng dùng tay đánh mạnh vào đầu khiến chị Quỳnh Anh choáng váng, buồn nôn, phải nhập viện Xanh Pôn kiểm tra sức khỏe.

Lập tức, Đội An ninh cơ động kịp thời có mặt yêu cầu hai hành khách trên cùng những người liên quan về phòng trực của đội để làm việc. Tuy nhiên, hai vị khách trên đã không hợp tác và có thái độ to tiếng với nhân viên hãng hàng không, không viết tường trình. Đội An ninh cơ động đã yêu cầu hai khách này về đồn công an Nội Bài để tiếp tục làm rõ sự việc.

Ngày 20-10, đại diện Vietnam Airlines cho biết chị N.L.Q.A vẫn đang nghỉ phép vì muốn ổn định tinh thần sau sự việc hai hành khách hành hung mình.