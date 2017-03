Hành quân về nguồn 'Theo bước chân người anh hùng'

Hội trại có sự tham gia của hơn 500 đoàn viên, thanh niên đến từ 18 đơn vị tỉnh, thành và Ban Thanh niên Quân đội (Quân khu IX), Ban Thanh niên Bộ đội Biên phòng, Bộ Công an.

Trong khuôn khổ Hội trại, tuổi trẻ các đơn vị sẽ được tham gia các hoạt động: Lễ dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ; thăm quan khu di tích; khởi công xây dựng công trình cầu giao thông nông thôn; thăm, tặng quà, khám bệnh, phát thuốc miễn phí các gia đình chính sách, thương binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo vượt khó, học giỏi…; các trò chơi vận động, các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, liên hoan ca khúc cách mạng, lửa trại, thi cắm trại, trang trí trại…

Hội trại là nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong tuổi trẻ về chặng đường lịch sử vẻ vang 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng CAND Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ an ninh trật tự của Tổ quốc; về ý nghĩa của Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, phát huy trách nhiệm của thế hệ trẻ với nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Khơi dậy lòng tự hào, cổ vũ, động viên thế hệ trẻ CAND phát huy truyền thống, giữ vững niềm tin, tiếp tục cống hiến sức mình cho sự nghiệp đảm bảo ANTT của Tổ quốc, xây dựng lực lượng CAND ngày càng vững mạnh.