Hậu Giang chủ động xin ông Thanh!

Công an đang điều tra vụ thua lỗ gần 3.300 tỉ ở PVC

Bộ Công an đã giao Tổng cục An ninh và Tổng cục Cảnh sát tiến hành điều tra những sai phạm dẫn đến thất thoát lớn tài sản nhà nước tại PVC dưới thời ông Trịnh Xuân Thanh. Con số thua lỗ 3.300 tỉ đồng xuất phát từ kết luận thanh tra đối với PVC, còn để chứng minh có hay không dấu hiệu tội phạm thì phải đợi kết quả điều tra. Đây là vụ án kinh tế rất phức tạp nên thời gian điều tra có thể phải kéo dài nhưng chúng tôi sẽ cố gắng làm sớm. Khi đã có kết quả điều tra, người vi phạm dù bất kể là ai cũng phải bị xử lý, không chỉ riêng ông Trịnh Xuân Thanh. Chúng tôi không nể nang gì cả. Thượng tướng-Thứ trưởng Bộ Công an LÊ QUÝ VƯƠNG Cần xem lại cái gọi là quy trình

Qua câu chuyện của ông Thanh, nổi lên một điều quan trọng là cần xem lại những cái gọi là quy trình. Quy trình do con người soạn ra, xây dựng và thông qua. Con người có trách nhiệm cao nếu thấy quy trình chưa chặt chẽ sẽ lập tức đề nghị bổ sung cho chặt chẽ, hoàn thiện. Còn nếu con người không tốt thì quy trình dù rất chặt chẽ, họ cũng tìm cách để lách hoặc bỏ qua vì lợi ích cá nhân. Luật sư TRƯƠNG TRỌNG NGHĨA, Đoàn Luật sư TP.HCM V.HOA - T.PHÚ ghi