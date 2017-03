Hết cấm bia vỉa hè đến uống bia mát dưới 30 độ C!

Bộ Công Thương vừa đưa ra dự thảo lần hai thông tư hướng dẫn quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh bia. Theo đó, đối với cơ sở kinh doanh bia, hệ thống thông gió, chống nóng được lắp đặt phù hợp với yêu cầu bảo quản nhằm bảo đảm thông thoáng ở các khu vực, bảo đảm nhiệt độ nơi kinh doanh không quá 30 độ C.

Nếu khó áp dụng sẽ xem xét lại

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một lãnh đạo Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương) cho rằng việc đưa ra quy định giới hạn nhiệt độ này nhằm hướng đến điều kiện làm việc hợp lý cho nhân viên lao động cũng như bảo vệ sức khỏe cho họ và người tiêu dùng. “Người lao động không thể làm việc cả ngày trong cửa hàng nhiệt độ 35-37 độ C được. Người uống bia khi vào cửa hàng cũng mong muốn có một nơi thoáng mát, dễ chịu. Do vậy đưa ra điều kiện nhiệt độ cho các quán bia nhằm hướng đến quán bia đảm bảo văn minh, sạch sẽ, thoáng mát hơn” - vị này nêu quan điểm.

Về tính khả thi, vị lãnh đạo này cho rằng quy định hoàn toàn thực hiện được bởi với mức 30 độ C thì chỉ cần quạt thông gió, một vài quạt cây, treo tường thông thường cũng đảm bảo đủ điều kiện kinh doanh, làm dịu nhiệt độ xuống so với thực tế ở ngoài trời. “Sở dĩ ban soạn thảo chọn mốc 30 độ C là mức nhiệt độ phù hợp, chấp nhận được; nếu quy định mức thấp hơn thì buộc các nhà hàng, địa điểm kinh doanh phải lắp điều hòa. Như vậy lại không hợp lý với các quán hở. Riêng với các quán bia vỉa hè, lòng đường, theo quy định quản lý đô thị đã cấm loại hình kinh doanh này, không xem đây là cơ sở kinh doanh được cấp phép” - lãnh đạo này phân tích.

Tuy nhiên, lãnh đạo này cũng cho rằng hiện dự thảo đang lấy ý kiến cộng đồng doanh nghiệp, bộ ngành và người dân. Trong trường hợp tỉ lệ ý kiến cho rằng khó áp dụng thực tế cao thì ban soạn thảo sẽ xem xét có nên loại bỏ quy định này hay không.

Quy định bảo đảm nhiệt độ nơi kinh doanh không quá 30 độ C của dự thảo thông tư rất khó khả thi. Ảnh: HTD

Lần đầu tiên thấy quy định kiểu này

Nói về quy định này trong dự thảo thông tư của Bộ Công Thương, TS Võ Trí Hảo, khoa Luật - Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, cho rằng quy định quán bia không được nóng quá 30 độ C là không ổn. Theo TS Hảo, người bán bia phải tự biết cách tạo ra môi trường và điều kiện thích hợp để hoạt động kinh doanh được thuận lợi, nếu không họ tự đập bể nồi cơm của họ.

“Anh chỉ nên cấm cơ sở sản xuất, kinh doanh khi không đảm bảo an toàn thực phẩm. Ở nước ngoài, đối với vệ sinh an toàn thực phẩm, việc nhà chức trách yêu cầu đeo găng tay là có, những người làm trong bếp không được phép sơn móng tay vì trong sơn có chất độc. Còn quán bia không được nóng quá 30 độ C ai mà kiểm soát được. Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về quy định như thế” - TS Hảo nói.

Về tính khả thi, theo TS Hảo, với số lượng quán bia nhiều như thế so với lực lượng thanh tra thì không kiểm soát hết được với quy định thế này. TS Hảo cho rằng nếu đã biết khó khả thi mà vẫn đưa ra các quy định kiểu lưng chừng như thế (dù mới chỉ là dự thảo) sẽ dễ tạo ra cho dư luận những dấu hỏi không hay, nhất là khi nạn nhũng nhiễu, làm khó người dân, doanh nghiệp đang gây ra nhiều bức xúc cho xã hội.

Theo TS Hảo, việc soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật và để các quy định ấy đi vào cuộc sống phải tốn nhiều tiền. “Suy cho cùng tiền cũng lấy từ thuế của dân mà có. Nguồn tiền của dân không phải vô hạn như nước biển Đông. Vì thế đáng lẽ ra ông phải dành tiền đi giải quyết những cái xã hội bức xúc nhất, tại sao ông lại tiêu thêm tiền của dân mà không giải quyết gì cho dân?” - TS Hảo nói.

Ông Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bia-Rượu-Nước giải khát, băn khoăn quy định này thiếu tính khả thi và rất khó áp dụng tại Việt Nam. “Lực lượng nào sẽ quản lý, hằng ngày đi kiểm tra nhiệt độ của nơi bán để xử phạt?”.

Ngoài ra ông Việt cho rằng khí hậu nắng nóng của Việt Nam cùng thói quen uống bia giải khát ở các quán bình dân, quán vỉa hè, lòng đường khiến quy định này rất xa vời và khó có thể áp dụng vào thực tế.

Các nước xử lý văn bản pháp luật bất hợp lý ra sao? Theo TS Võ Trí Hảo, ở các nước, nếu anh xây dựng văn bản quy phạm pháp luật gây ra thiệt hại thì họ có cơ chế kiện ra tòa hành chính để hủy văn bản đó nhưng ở Việt Nam chưa có cơ chế này. Trong trường hợp không chứng minh được văn bản đó bất hợp pháp nhưng bất hợp lý, các nước sẽ khởi xướng phong trào tạo áp lực để cách chức người ký văn bản đó. Nếu vị này không bị cách chức thì uy tín của anh sẽ bị giảm đi rất nhiều. Bia để cách nền... 15 cm, cách tường... 30 cm Sản phẩm bia phải được đóng gói và bảo quản ở vị trí cách nền tối thiểu 15 cm, cách tường tối thiểu 30 cm và cách trần tối thiểu 50 cm. Có quy trình vệ sinh cơ sở và ghi nhật ký vệ sinh; các sản phẩm tẩy rửa, sát trùng dụng cụ kinh doanh và rửa tay phải an toàn cho kinh doanh thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế. Đối với các cơ sở kinh doanh bia hơi, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ kinh doanh phải được thiết kế và lắp đặt nhằm duy trì điều kiện bảo quản lạnh liên tục 24/24 giờ theo mức nhiệt độ yêu cầu. Đặc biệt nhân viên xuất bán bia phải được trang bị bảo hộ cá nhân đầy đủ như áo, mũ, khẩu trang, găng tay; trước khi xuất bán, chiết rót bia hơi phải thay găng tay sạch hoặc rửa tay sát khuẩn. Riêng chủ cơ sở phải được khám sức khỏe và được cấp giấy xác nhận đủ sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế ít nhất một lần/năm. Việc khám sức khỏe do các cơ sở y tế từ cấp quận, huyện và tương đương trở lên thực hiện. (Trích Dự thảo lần hai thông tư hướng dẫn quy định

điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh bia)