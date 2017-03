Hiếp dâm người chuyển đổi giới tính, có bị tội?

Có người nói nếu không xử lý được Tình và đồng phạm về tội hiếp dâm thì có thể chuyển qua xử lý họ về tội làm nhục người khác theo Điều 121 BLHS. Tình và các bạn dùng bạo lực quan hệ ngoài ý muốn của nạn nhân là xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của nạn nhân. Ngược lại, có người bảo áp tội làm nhục với Tình và đồng phạm là rất khập khiễng, gượng ép vì mục đích, động cơ phạm tội của các bị can chỉ là thỏa mãn dục vọng chứ không phải nhằm làm nhục nạn nhân. Một khi luật chưa điều chỉnh thì dù biết hành vi của các bị can là sai trái đến mấy cũng không thể bắt tội họ được, bởi nguyên tắc của pháp luật hình sự là chỉ người nào phạm một hay nhiều tội đã được BLHS quy định mới phải chịu trách nhiệm hình sự Quyền sử dụng giới tính mới trên thế giới Các quốc gia Bỉ, Canada, Hà Lan, Nam Phi, Na Uy, Thụy Điển, Tây Ban Nha và năm bang ở Hoa Kỳ đã công nhận hôn nhân đồng giới. Có khoảng 16 quốc gia công nhận những người cùng giới có thể kết hợp dân sự (kết hợp hợp pháp tương tự như hôn nhân để những cặp đồng giới có quyền và nghĩa vụ giống như những cặp khác giới). Các quốc gia này thừa nhận quyền sử dụng giới tính mới của người dân. Còn ở Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới hiện nay chưa chính thức thừa nhận quyền được sử dụng giới tính mới. Từ đó, việc xử lý hình sự đối với những kẻ dùng bạo lực để giao cấu trái với ý muốn với những người là nam đã chuyển đổi thành nữ cũng chưa hề được đặt ra. Hàn Quốc xử vụ cưỡng bức người chuyển giới đầu tiên Tháng 2-2009, tòa án Hàn Quốc đã lần đầu tiên xét xử một vụ án cưỡng bức người chuyển giới tại miền Nam Busan. Tháng 8-2008, bị cáo, một thanh niên đã đột nhập nhà một người chuyển giới 58 tuổi và cưỡng bức nạn nhân. Theo tòa, có thể coi nạn nhân là phụ nữ do sau khi chuyển giới từ năm 1974, nạn nhân đã có quan hệ tình ái bình thường với người yêu. Từ đó, tòa tuyên phạt bị cáo ba năm tù nhưng được hoãn thi hành án trong bốn năm và phải lao động công ích 120 giờ. Đây là lần đầu tiên tòa án Hàn Quốc thụ lý, giải quyết một vụ cưỡng bức người chuyển giới. Trước đó, năm 1996, Tòa án Tối cao nước này từng từ chối một vụ tương tự. Nhưng từ năm 2006, Hàn Quốc đã công nhận quyền sử dụng giới tính mới của những người đã trải qua phẫu thuật.