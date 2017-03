Hồ Trị An xả lũ, vùng trũng ở Đồng Nai sẽ ngập

Theo H.M. (TTO)



Hiện ở trạm TP Biên Hòa trên sông Đồng Nai xuất hiện trị số mực nước đỉnh triều là 1,87m, cao hơn mức báo động II (1,80m) là 0,07m.Dự báo hôm nay 21-10, mực nước đỉnh triều cao nhất tại hạ lưu sông Đồng Nai ở trạm Biên Hòa có khả năng vượt mức báo động II (1,80m) khoảng 0,1m, tức đạt mức 1,90m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều trong ngày từ 5g-7g và từ 18g-20g.Cùng ngày, Công ty thủy điện Trị An cho biết trong vòng 24 giờ qua, lượng nước đổ về hồ bình quân 1.060m3/giây nên công ty xả tràn nhằm đảm bảo an toàn cho hồ chứa, xả qua tràn bình quân 240m3/giây, qua tuôcbin phát điện 840m3/giây. Do đó, người dân ở vùng trũng hạ lưu có thể bị ngập lụt, bà con cần chủ động phòng ngừa để hạn chế thiệt hại.