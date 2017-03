Hoãn xử vụ Cù Huy Hà Vũ

Theo luật sư Dương Hà (vợ của bị cáo Cù Huy Hà Vũ), bị cáo Vũ sẽ có 4 luật sư tham gia bào chữa, gồm ông Trần Đình Triển, Trần Vũ Hải, Trần Lâm và Hà Huy Sơn. Phiên xử dự kiến do Chánh tòa Hình sự TAND Hà Nội, ông thẩm phán Nguyễn Hữu Chính làm chủ tọa.



Trước đó, ngày 17/12, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố bị can Cù Huy Hà Vũ (sinh năm 1957, trú tại Hà Nội) về tội "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo quy định tại Điều 88, Khoản 1, Điểm c - Bộ luật hình sự.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến tháng 10/2010, Cù Huy Hà Vũ đã có nhiều bài viết, bài trả lời phỏng vấn đăng tải trên mạng Internet có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Các bài viết và trả lời phỏng vấn này đã xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, phỉ báng chính quyền và thể chế Nhà nước, bôi nhọ cuộc kháng chiến cứu nước của nhân dân Việt Nam.



Trước đó, ngày 5/11, bị cáo Vũ vào khách sạn Mạch Lâm trên đường số 10, phường 11, quận 6, TP.HCM chung với nữ luật sư H.L.Q.N. Khi Công an phường 11, quận 6 ập vào khách sạn kiểm tra hành chính, ông Vũ phản ứng nên bị tạm giữ. Sau khi kiểm tra máy tính xách tay của bị cáo Vũ, cơ quan điều tra phát hiện nhiều tài liệu phản động, chống phá nhà nước.