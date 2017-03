Học sinh gửi tâm thư, lãnh đạo Đà Nẵng giải quyết ngay

Người viết thư là em Nguyễn Mạnh Quân (học sinh Trường THCS Lê Độ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Trong bức thư, Quân cho hay thường xuyên thấy anh trai truy cập vào trang web egov.danang.gov.vn và nói với Quân rằng: “web này là web viết những ước mơ của người dân TP mình đó em.

Ngay lúc đó, Quân nghĩ đến niềm ao ước của mình. Em viết: "Sở thích của con là hay đá cầu lông và đá banh. Nhưng các cô chú ơi, bên cạnh công viên chỗ con ở có một công viên khác ở cuối đường, thấy mấy bạn chơi đá banh có đèn sáng đẹp lắm, sáng cả công viên thật là thích. Nhưng công viên của con lại không có gì hết. Thật buồn, không có đèn chiếu sáng, công viên thì rộng, con chỉ chơi được ngay ngã ba gần nhà vào mỗi buổi tối nhưng xe đi lại rất đông. Mà ban ngày con đá trong công viên thì lại sợ đá trúng những cây mai đắt tiền của chú hàng xóm.... Nay con viết thư này ao ước có đèn chiếu sáng vào mỗi buổi tối để con được chơi đá banh với những bạn trong xóm".





Góp ý của cậu học sinh cấp 2 đã được chính quyền Đà Nẵng xử lý ngay. Ảnh: TT

Theo đó, công viên mà cậu bé Quân cầu cứu là Công viên An Hải 19; An Hải 20, An Hải 21 và Nại Thịnh 1 (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà).

Vì vậy, Quân cho biết mình viết thư này với ao ước được có đèn chiều sáng vào buổi tối để có được sân chơi đá banh với những đứa bạn trong xóm. “Cô chú giúp con mau mau nhé” - cuối thư Quân viết.

Bức thư này được Quân viết ra giấy kẻ ô-li, sau đó chụp ảnh lại và dùng email gửi về mục góp ý của trang web egov.danang.gov.vn.

Ngay khi nhận được phản ánh nguyên vọng của Quân, bà Trần Thị Thanh Tâm - Chủ tịch UBND quận Sơn Trà đã có văn bản phản hồi. Theo đó, Ủy ban quận đã chỉ đạo cho đơn vị liên quan thiết kế, thi công bốn trụ điện chiếu sáng với kinh phí 80 triệu đồng. Ngày 9-4 bắt đầu thi công và dự kiến ngày 15-4 sẽ hoàn thành.