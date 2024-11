Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ 28/11/2024 16:51

(PLO)- Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước.

Ngày 28-11, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì Hội nghị giao ban Bộ Quốc phòng tháng 11 năm 2024.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ mà cán bộ, chiến sĩ toàn quân đạt được trong tháng 11.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MOD.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu, thời gian tới, toàn quân tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng, nhất là các địa bàn chiến lược, trọng điểm; nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước.

Các cơ quan chức năng nghiên cứu, chuẩn bị chu đáo nội dung cho Hội nghị quân chính toàn quân và tổng kết các ngành năm 2024; ban hành, triển khai Chỉ thị SSCĐ và bảo đảm Tết Nguyên đán Ất Tỵ; Chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng năm 2025.

Chỉ đạo các cuộc diễn tập chặt chẽ, chất lượng, an toàn. Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép trên biển, biên giới. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ dân sự; chủ động phòng, chống hiệu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn và đấu tranh hiệu quả với các hành vi vi phạm, tội phạm trên các tuyến biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; chủ động thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tích cực đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Triển khai hiệu quả công tác dân vận, chính sách, các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị hoàn thiện báo cáo và trình Chính phủ Đề án “Chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đối với Quân đội đến năm 2030, tầm nhìn 2050”; triển khai nghiêm túc Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; chủ động triển khai linh hoạt, hiệu quả các hoạt động đối ngoại quốc phòng.

Từng cán bộ, chiến sĩ nâng cao tinh thần trách nhiệm, chung tay tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024.

Hội nghị cũng đã đánh giá kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ Quốc phòng về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tháng 11 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12-2024.

Theo đó, trong tháng 11, toàn quân duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng.

Bảo đảm thông tin liên lạc, cơ yếu, an toàn an ninh mạng đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ; phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước.

Trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam, Luật Phòng không nhân dân đảm bảo chất lượng.