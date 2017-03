Hôm nay, không khí lạnh ảnh hưởng đến Nam Bộ

Từ ngày 28-1, thời tiết ổn định dần. Trong các ngày thời tiết rét đậm, rét hại, khu vực Hà Nội có nền nhiệt thấp nhất về đêm, phổ biến 8-11 độ C, vào ban ngày nhiệt độ cao nhất không quá 17 độ C. Vùng núi Bắc Bộ có khả năng cao xảy ra băng giá và mưa tuyết.

Chiều qua, không khí lạnh rất mạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Trung Bộ gây mưa nhiều nơi. Dự báo không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Nam Bộ. Dự báo ngày hôm nay (24-1), từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 20-23 độ C. Khu vực Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 27-30 độ C. Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở phía tây Bắc Bộ có mưa và mưa rào. Các tỉnh ven biển Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Toàn bộ khu vực biển Đông (bao gồm cả hai vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10; biển động mạnh, sóng biển cao 3-5 m.