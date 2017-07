Họp HĐND tỉnh Quảng Nam: 'Nóng' chuyện thủy điện

Đó là ý kiến của ông Vũ Văn Thẩm, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam bên lề Kỳ họp lần thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh, liên quan đến việc nên hay không nên bổ sung xây thêm 4 thủy điện ở địa bàn huyện Nam Trà My diễn ra vào chiều hôm nay, ngày 18-7.



Ông Thẩm nhận định thủy điện nào cũng gây tác hại Ảnh HUY TRƯỜNG

Ông Thẩm nhận định thủy điện nào cũng gây tác hại. Vấn đề là lãnh đạo tỉnh cần xem xét, nếu như cái lợi mà nó lớn hơn cái hại thì đành phải cái lợi lên trên.



Vị đại biểu đặt vấn đề về độ dốc lớn của các thủy điện này và cho rằng có khả năng các thủy điện vừa và nhỏ tác động đến môi trường và đất sản xuất, cũng như ảnh hưởng đến sinh kế của người dân.

“Chính vì thế vấn đề đưa ra là phải lựa chọn. Chứ còn nói thủy điện mà không ảnh hưởng đến môi trường, không ảnh hưởng đến sinh thái, không ảnh hưởng đến dòng chảy là không chấp nhận được. Tôi không phản đối, cũng như không ủng hộ, nhưng tôi đề nghị cấp trên có tính toán cho kĩ” - ông Thẩm nói thêm.



Đồng tình, bà Lê Thị Thủy, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam cho rằng, chưa thấy một tỉnh nào có nhiều thủy điện như ở Quảng Nam hiện nay và vấn đề xây thêm thủy điện có cần thiết hay không khi chưa tính đến vấn đề huệ lụy sâu xa.

“Việc xây dựng thủy điện chỉ tính góc độ kinh tế nhưng vấn đề lâu dài là mất đất, mất rừng. Ngoài ra còn tác động đến vấn đề sinh thái, gây biến đổi khí hậu…Giờ chúng ta phá dần dần thì hậu thế 100 năm sau chúng ta là tội đồ” bà Thủy nhấn mạnh



Trong khi đó, ông Hồ Quang Bửu, Chủ tịch huyện Nam Trà My có ý kiến cho rằng việc xây dựng bốn thủy điện ở địa phương là cần thiết cho vấn đề phát triển kinh tế, du lịch.

“Nếu không khai thác tài nguyên ở đây thì lãng phí. Trong khi đó buổi chiều và vào mùa mưa thì thường xuyên bị cúp điện. Nếu không có điện thì sao xóa đói giảm nghèo. Hiện nay có dự án cho phép đầu tư ở Nam Trà My nhưng không có điện thì làm sao đầu tư. Cái việc gì cũng có hai mặt, nhưng mặt hại quá nhỏ” - ông Bửu nêu vấn đề.



Ông Hồ Quang Bửu, Chủ tịch huyện Nam Trà My cho rằng xây 4 thủy điện là cần thiết

Xung quanh vấn đề đại biểu nêu rằng tại Quảng Nam có nhiều thủy điện, ông Nguyễn Quang Thử, Giám đốc Sở Công thương lại cho rằng nhiều thì biết bao nhiêu là nhiều. Thủy điện vừa và nhỏ ở Quảng Nam thì mới khai thác được 1/3 tiềm năng.



Các địa phương đề nghị bổ sung 18 cái thủy điện, chủ yếu là Nam Trà My 7 cái. Riêng Nam Trà My thì nếu không có điện thì làm sao để phát triển sâm Ngọc Linh, nếu không có điện sao phát triển du lịch trong khi Nam Trà My hiện nay chỉ có một xuất tuyến từ thành phố Tam Kỳ lên huyện.

“Không phải bằng mọi giá đầu tư bốn thủy điện ở Nam Trà My, nhưng khi thực tế thì thấy có sự cần thiết. Ba điều kiện đều thỏa mãn là đất rừng bị ảnh hưởng rất ít, không có hộ dân nào cần di dời và vấn đề hồ chứa. Mà hồ chứa lớn nhất của bốn thủy điện trên khoảng một triệu mét khối, các hồ khác thì nhỏ hơn. Nếu có sự cố thì nước chảy theo sông Tranh. Như vậy vấn đề bảo xây dựng bốn thủy điện là cần thiết” ông Thử nói

Như tin đã đưa, Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam Huỳnh Khánh Toàn đã có tờ trình lên HĐND xem xét, bổ sung 4 nhà máy thủy điện trên địa bàn huyện Nam Trà My. Bốn thủy điện gồm Trà Linh 1; Tăk Lê; Nước Lah và Trà Leng. Số thủy điện này có công suất 78,8 MW, diện tích chiếm khoảng 144 ha. Trong đó ảnh hưởng đến đất lâm nghiệp khoảng 60ha.