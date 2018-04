Huy động cảnh sát bảo vệ đấu giá đất, đề phòng truy sát

Sáng 22-4, rất đông người dân đến hội trường UBND xã Nam Xuân (huyện Nam Đàn, Nghệ An) để tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở, tại Đại Đen, Đồng Lầy (xã Nam Xuân).



Cảnh sát được huy động bảo vệ từ cổng trụ sở làm việc UBND xã Nam Xuân.

Công ty CP Đấu giá HD Hoàng Long (TP Vinh, Nghệ An) thực hiện đấu giá 23 lô đất ở làng Đại Đen và Đồng Lầy với giá khởi điểm từ 123,5 triệu đồng đến hơn 258 triệu đồng.

Đã có rất đông “cò” chạy xe hơi đến “hiệp thương” làm giá, chia tiền với người dân nơi đây. Trước tình hình phức tạp, Công an xã Nam Xuân phải huy động tối đa lực lượng và Công an huyện Nam Đàn tăng cường cảnh sát đến bảo vệ các phiên đấu giá.

Tuy nhiên, từ sáng sớm “cò” đã đến sân UBND xã Nam Xuân gặp các hộ dân đấu giá để làm giá, bảo dân không tham gia đấu giá cao sẽ được chia tiền. “Cò” cũng cầm từng xấp tiền đi vòng quanh sân UBND xã Nam Xuân đưa cho một số người dân trước khi vào phiên đấu giá đất. Sau đó, nhiều người bị “cò” yêu cầu trả lại tiền.

Danh sách những người tham gia đấu giá đất bị để lọt ra ngoài và “cò” cùng người có hồ sơ đấu giá đưa tiền cho nhau. Ảnh cắt từ video clip.

Trước đó, ngày 7-4, Công ty CP Đấu giá HD Hoàng Long cũng tổ chức đấu giá đất ở tại xã Nam Xuân. Tại phiên đấu giá này, nhiều ô tô sang trọng ngổn ngang từ trong ra ngoài cổng trụ sở UBND xã Nam Xuân, từng tốp “cò” ngang nhiên ra giá, làm giá trước với người dân.



Anh Ng.V (ở xã Nam Xuân) phản ánh: Tôi tham gia đấu giá đất đến cuối cùng thì bị "cò" đe dọa, truy sát phải nhờ bảo vệ mở cửa sau chạy trốn thoát. Tuy nhiên, sau đó “cò” vẫn ăn chặn của tôi hàng chục triệu đồng.

Nhiều người dân phản ánh, họ cần đất ở thực sự, mong muốn tham gia đấu giá sòng phẳng thì bị “cò” đe dọa, chi phối.

Đầu năm 2018, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cũng đã triệu tập 13 “cò đất” và khởi tố hai bị can hai “cò” đất dùng vũ khí nóng giải quyết mâu thuẫn phân chia "lợi nhuận".