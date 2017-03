Huy động hàng trăm CSGT cắm chốt trước giờ tổng duyệt

Cụ thể, các phương tiện không được hoạt động trên đường: Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Chùa Một Cột, Độc Lập, Ông Ích Khiêm, Bà Huyện Thanh Quan, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Bắc Sơn, Mai Xuân Thưởng, Lê Hồng Phong, Ngọc Hà, đường Thanh Niên, Hoàng Hoa Thám (từ Mai Xuân Thưởng đến Văn Cao), Thụy Khuê (từ Quán Thánh đến Văn Cao), Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Điện Biên Phủ, Chu Văn An, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Thái Học, Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, các tuyến xung quanh quảng trường Cách mạng Tháng 8, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Kim Mã (từ Liễu Giai đến Nguyễn Thái Học), Liễu Giai, Văn Cao, Trần Phú, Sơn Tây, Nguyễn Chí Thanh (từ Kim Mã đến La Thành), Yên Phụ, công viên Bách Thảo, Đội Cấn (từ Lê Hồng Phong đến Văn Cao), dốc La-Pho. Ngoài ra, Công an Hà Nội cũng sẽ tạm cấm toàn bộ các loại ôtô tải, ôtô chở khách từ 24 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe của Công ty Môi trường thu gom rác, xe có phù hiệu phục vụ diễu binh diễu hành) hoạt động tại các tuyến phố: Cát Linh, Giảng Võ, Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn (từ Nguyễn Thái Học đến Đại Cồ Việt), Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Nguyễn Khuyến, Hàng Gai, Hàng Bông, Phùng Hưng, Cửa Đông, Lý Nam Đế, Hai Bà Trưng, Lạc Long Quân, Thụy Khuê (từ Văn Cao đến Bưởi), Bưởi, Hoàng Hoa Thám (từ Văn Cao đến Bưởi), Kim Mã (từ Liễu Giai đến Bưởi), Phan Chu Trinh, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Thánh Tông, Láng, Cầu Giấy, Hoàng Quốc Việt, Lạc Long Quân, Đội Cấn (từ Văn Cao đến Bưởi), Hàng Than. Hướng di chuyển cho các phương tiện - Xe ôtô trong diện tạm cấm từ QL5 đi QL1B (Hà Nam) chủ yếu qua cầu Vĩnh Tuy, Thanh Trì. - Với xe từ QL1A, 1B (Hà Nam) đi QL5 đến Pháp Vân qua cầu Thanh Trì hoặc theo đường Tam Trinh - Minh Khai để qua cầu Vĩnh Tuy hoặc Nguyễn Khoái - Đê 401 để qua cầu Chương Dương đi các tỉnh phía Bắc. - Xe từ các tỉnh phía Nam đi phía Bắc (qua Cầu Thăng Long) đến Văn Điển rẽ Phan Trọng Tuệ - QL70- Phùng Hưng - Xa La - Văn Phú - Lê Trọng Tấn - QL70 - Nhổn - QL32 - Hồ Tùng Mậu - Phạm Văn Đồng - Cầu Thăng Long. Xe từ cầu Thăng Long đi phía Nam theo đường Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu ra Nhổn hoặc Phạm Hùng - Mễ Trì - Lê Quang Đạo - Đại lộ Thăng Long - QL70 - Lê Trọng Tấn - Văn Phú - Xa La - Phùng Hưng - QL70 - Phan Trọng Tuệ - QL1. - Riêng xe ôtô tải loại từ 10 tấn trở lên từ phía Nam đi phía Bắc đến Phùng Hưng - Xa La - Văn Phú - Quang Trung (Hà Đông) sẽ đi thẳng QL6 - Xuân Mai - Đường Hồ Chí Minh - Đại lộ Thăng Long (hoặc đi thẳng ra QL32) - QL70 - Nhổn - QL32 - Hồ Tùng Mậu - Phạm Văn Đồng - Cầu Thăng Long. Xe từ phía Bắc đi phía Nam theo chiều ngược lại.