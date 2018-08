Kề dao vào cổ cô gái đòi quan hệ rồi cướp vàng

Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự Trần Văn Hữu (40 tuổi, trú xóm 3A, xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương, Nghệ An) để điều tra hành vi cướp tài sản.



Nghi can Trần Văn Hữu.

Trước đó, chị Đ.T.H.N (23 tuổi, quê Hà Tĩnh) trình báo với Công an TP Vinh: vào khoảng 9 giờ sáng 29-7, khi đang đứng đón xe ôm ở khu vực Cung Lễ Hội (TP Vinh) thì có một người đàn ông chạy xe máy đến ngỏ ý cho đi nhờ xe. Người đàn ông này giới thiệu là “cán bộ ngân hàng” và sẽ đi qua khu vực phòng trọ chị H. cần đến, nên “tiện đường cho hai người”.

Chị H. tin tưởng nên đi nhờ xe người này. Tuy nhiên, khi đi đến khu vực đường vắng gần hồ Vinh Tân (TP Vinh) thì người đàn ông này dừng xe máy lại.



Chị H. nghĩ rằng xe máy bị hỏng mới dừng xe nên chị xuống xe thì người đàn ông mở cốp xe ra lấy con dao phay nhọn kề vào cổ đe dọa yêu cầu chị H. cho quan hệ tình dục. Chị H. không đồng ý và chống cự quyết liệt thì người này đã cướp vòng vàng trên tay chị H. và 1,4 triệu đồng.

Cướp được số tài sản trên, người đàn ông lên xe bỏ chạy, bỏ mặc chị H. đứng bên đường.

Tuy nhiên, chị H. không nhớ biển số xe máy của người đàn ông này và không nhớ rõ khuôn mặt.



Tang vật công an thu giữ.

Lực lượng Công an TP Vinh vào cuộc điều tra, bằng các nghiệp vụ, đã xác định được người đàn ông nêu trên chính là Trần Văn Hữu. Do đó, đến 2 giờ sáng 31-7, khu Hữu đang lẩn trốn trên địa bàn xã Thanh Phong (huyện Thanh Chương) thì bị bắt giữ.



Hữu khai nhận sau khi cướp được lắc vàng đã mang về huyện Thanh Chương bán cho một tiệm vàng được 7 triệu đồng.

Hữu đã có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, không có nghề nghiệp ổn định.