Kháng nghị vì không thể THA

Đồng thời, chánh án tòa này ra quyết định tạm đình chỉ thi hành án (THA) quyết định công nhận sự thỏa thuận vừa nói.

Theo kháng nghị, trong biên bản giải quyết việc THA ngày 31-1-2013 Chi cục THA dân sự quận 12 nói: “Qua xác minh thực tế thì hiện nay đang tồn tại sáu căn nhà do các đương sự mua bằng giấy tay và đang trực tiếp quản lý”. Đồng thời, theo giấy xác nhận của Công an phường Thới An thì những hộ dân này đã đến sinh sống trước khi cấp sơ thẩm ban hành quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự.

Tòa án cấp sơ thẩm công nhận sự thỏa thuận giữa ngân hàng và vợ chồng ông Kiên bằng cách phát mại tài sản thế chấp là mảnh đất ở phường Thới An nhưng không triệu tập những người đã nhận chuyển nhượng và đang cư trú vào tham gia vụ án là vi phạm tố tụng. Ngoài ra, trong hồ sơ cũng không thể hiện có bản lưu thông báo về phiên hòa giải, biên bản tống đạt thông báo cho các đương sự. Cũng tại bản hòa giải thành ngày 8-11-2012, tòa cấp sơ thẩm gạch xóa một số nội dung nhưng không có chữ ký xác nhận của các đương sự và ghi sai tên của bị đơn.

NGÂN NGA