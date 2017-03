Khánh thành trụ sở làm việc Công an TP.HCM

Sáng ngày 8-8, Công an TP.HCM đã tổ chức Lễ khánh thành và gắn biển công trình trụ sở làm việc. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19-8-1945 – 19-8-2015). Thượng tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ thưởng Bộ Công an đã đến dự và chỉ đạo buổi lễ.



Trụ sở làm việc Công an TP.HCMcó 2 khối nhà 16 tầng với tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng.

Trung tướng Nguyễn Chí Thành, Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết: "Với quyết tâm chính trị, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, hỗ trợ của lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM; được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, ngày 7-7-2009 dự án xây dựng trụ sở làm việc mới của Công an TP.HCM được khởi công xây dựng trên diện tích gần 4 hecta với quy mô 4 khối nhà có diện tích sàn trên 70000m2. Trong đó, có 2 khối nhà 16 tầng, 1 hầm có tổng mức đầu tư gần 1200 tỷ đồng, có sức chứa đáp ứng trên 5000 nhân sự vừa công tác hành chính, vừa đáp ứng yêu cầu tác chiến, chiến đấu của lực lượng vũ trang".

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Bùi Quang Bền biểu dương thành tích của tập thể lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Công an TP.HCM trong việc nỗ lực triển khai, theo dõi, kiểm tra, giám sát xây dựng công trình từ lúc khởi công đến khi hoàn thành dự án. Thứ trưởng Bùi Quang Bền đề nghị: Công an TP.HCM cần có kế hoạch quản lý, khai thác, sử dụng công trình đúng mục đích, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho công tác chiến đấu và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng hoàn thiện các hạng mục xây dựng còn lại…

Dịp này, Bộ Công an đã trao tặng bằng khen cho 4 tập thể gồm, Ban Quản lý Dự án 268, Phòng Hậu cần, Tổng công ty xây dựng số 1 – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Bộ Xây dựng, Công ty Cổ phần tư vấn kiến trúc và xây dựng TP.HCM và 10 cá nhân. Công an TP.HCM cũng trao tặng giấy khen cho 15 tập thể và 28 cá nhân đã thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng trụ sở làm việc của Công an TP.HCM.